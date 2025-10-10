Спрема се велика олуја, пале се аларми, највећи ниво приправности

Извор:
Олуја Алис могла би да изазове озбиљан хаос у западној Европи, па је за шпанску Коста Бланку издат највиши степен опасности.
Цијела регија је у стању високе приправности због обилних падавина.
🇪🇸⛈️ Lluvias extremas azotan España— Global Network News 🌎 (@iluminnatii) October 10, 2025
Más de 200 mm de lluvia caerán en 24 h con alerta roja en Murcia, Alicante y Costa Blanca. Autoridades temen inundaciones graves, cierre de colegios y desbordes de ríos. #España #Lluvias #Inundaciones #AlertaRoja #Breaking https://t.co/ifio3Z7gQ3 pic.twitter.com/KrZwLgSPHp
Шпанска метеоролошка агенција АЕМЕТ јуче је издала црвено упозорење због јаких киша у туристичком средишту Аликантеу, у области Валенсије. Управо то подручје је у октобру прошле године претрпјело катастрофалне поплаве у којима је живот изгубило чак 220 људи. Огромна опасност. Могуће су поплаве и бујични таласи. Пратите упутства цивилне заштите – саопштила је агенција АЕМЕТ на Иксу.
Метеоролози су навели да би укупна количина падавина могла да пређе 140 милиметара у периоду од 12 сати, нарочито у Валенсији.
Очекује се да ће олуја погодити и друге медитеранске обалне регије, укључујући сусједну покрајину Мурсију и Балеарска острва.
Према упозорењима, обилне кише требало би да почну данас око 10 сати и да трају до понедјељка.
– Пљускови могу да изазову локалне поплаве у низинским подручјима, потоцима и јаругама, тако да је ниво потенцијалне опасности веома висок – додаје се у саопштењу.
hace unas semanas me salió el tiktok de un nene (en la cuenta de su padre) explicando que en san gabriel (barrio de alicante) había un cauce que no estaba en condiciones y pedían medidas. san gabriel ayer jueves día 9 (y la alerta roja es para hoy día 10) pic.twitter.com/qGt2V7gyW6— carlita 🍒❤️🎈 (@carlassatellite) October 9, 2025
Хитне службе су у приправности и на острву Ибица, гдје је због киша и олуја на снази наранџасто упозорење, преноси Дејли мејл.
Подсјетимо, прошлогодишња катастрофа изазвала је протесте становништва, који су оптуживали локалне власти да нису благовремено издали упозорења, преноси Јутарњи.хр.
Током прошлог мјесеца ову шпанску регију поново су погодиле обилне падавине, због чега су биле затворене бројне школе и универзитети, а дошло је и до прекида жељезничког и друмског саобраћаја, као и локалних поплава.
