Logo

Спрема се велика олуја, пале се аларми, највећи ниво приправности

Извор:

Агенције

10.10.2025

09:40

Коментари:

0
Спрема се велика олуја, пале се аларми, највећи ниво приправности

Олуја Алис могла би да изазове озбиљан хаос у западној Европи, па је за шпанску Коста Бланку издат највиши степен опасности.

Цијела регија је у стању високе приправности због обилних падавина.

Шпанска метеоролошка агенција АЕМЕТ јуче је издала црвено упозорење због јаких киша у туристичком средишту Аликантеу, у области Валенсије. Управо то подручје је у октобру прошле године претрпјело катастрофалне поплаве у којима је живот изгубило чак 220 људи. Огромна опасност. Могуће су поплаве и бујични таласи. Пратите упутства цивилне заштите – саопштила је агенција АЕМЕТ на Иксу.

Невријеме креће данас у 10 и трајаће до понедјељка

Метеоролози су навели да би укупна количина падавина могла да пређе 140 милиметара у периоду од 12 сати, нарочито у Валенсији.

Очекује се да ће олуја погодити и друге медитеранске обалне регије, укључујући сусједну покрајину Мурсију и Балеарска острва.

Према упозорењима, обилне кише требало би да почну данас око 10 сати и да трају до понедјељка.

– Пљускови могу да изазову локалне поплаве у низинским подручјима, потоцима и јаругама, тако да је ниво потенцијалне опасности веома висок – додаје се у саопштењу.

Хитне службе су у приправности и на острву Ибица, гдје је због киша и олуја на снази наранџасто упозорење, преноси Дејли мејл.

И прошлог мјесеца ову регију у Шпанији погодиле обилне поплаве

Подсјетимо, прошлогодишња катастрофа изазвала је протесте становништва, који су оптуживали локалне власти да нису благовремено издали упозорења, преноси Јутарњи.хр.

Током прошлог мјесеца ову шпанску регију поново су погодиле обилне падавине, због чега су биле затворене бројне школе и универзитети, а дошло је и до прекида жељезничког и друмског саобраћаја, као и локалних поплава.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Олуја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Смијењена перуанска предсједница

Свијет

Смијењена перуанска предсједница

43 мин

0
Израел прекинуо нападе на Појас Газе

Свијет

Израел прекинуо нападе на Појас Газе

1 ч

0
Француски медији: Нови премијер биће именован у наредним сатима

Свијет

Француски медији: Нови премијер биће именован у наредним сатима

1 ч

0
Највећа гужва коју сте икад видјели: Возачи заглављени у километарским колонама 24 сата

Свијет

Највећа гужва коју сте икад видјели: Возачи заглављени у километарским колонама 24 сата

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner