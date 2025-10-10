Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

Извор:
Угоститељски сервис Владе Републике Српске од самог оснивања потврђује стратешку опредјељеност за унапређење националних ресурса кроз улагања која обезбјеђују дугорочни просперитет и економску оправданост, те је у складу с тим у предстојећем периоду планиран туристички развој Козаре, изјавио је директор овог сервиса Зоран Чавић.
Чавић је рекао за Срну да је намјера да Козара постане други национални бисер Републике Српске, уз Јахорину, гдје су већ остварени значајни резултати.
Он је навео да Козари гравитира пола милиона људи и инвестирање у ову крајишку љепотицу створиће услове за искоришћавање туристичких потенцијала овог подручја.
- Наш приступ развоју туристичких дестинација ослања се на доказане моделе који интегришу економску одрживост са ширим интересима Републике Српске. Примјер за то је инвестиција у хотел "Рајска долина" на Јахорини који је постао симбол стратешког управљања природним ресурсима - нагласио је Чавић.
Он је подсјетио да је овај хотел једини на Јахорини који послује 365 дана у години, обезбјеђујући стално и стабилно запослење за раднике који не зависе од сезонских флуктуација, већ имају континуирани радни ангажман током цијеле године.
- Кроз ову инвестицију, не само да смо побољшали туристичку понуду, већ смо је и унаприједили конкуришући приватном капиталу на ефикасан и одговарајући начин, стално подижући укупне стандарде Јахорине као поноса Републике Српске - рекао је Чавић.
Слично томе, додао је он, и развој Козаре биће усмјерен ка мултифункционалном приступу који ће обухватити конгресни туризам, његовање културе сјећања с обзиром на то да ове планина представља једно од највећих српских стратишта и симбол отпора и патриотизма, те унапређење Националног парка Козара.
- Такође, посебна пажња биће усмјерена на најстарије и најмлађе становнике Републике Српске. Угоститељски сервис усмјериће своје напоре да капацитете Козаре искористи у туристичком, образовном и васпитном смислу, његујући љубав према природи, историји и култури.
То ће се омогућити стварањем садржаја који су усмјерени на доступност најмлађим и најстаријим становницима Републике Српске, кроз програме креиране посебно за њих у сарадњи са локалним самоуправама и Владом Републике Српске - појаснио је Чавић.
Према његовим ријечима, развој туристичких потенцијала Козаре је од стратешког значаја за Републику Српску, јер ће допринијети свеобухватном приступу развоја туризма на подручју цијеле Републике.
- Кроз улагања у инфраструктуру и програме који промовишу историјско насљеђе, природне љепоте и савремене туристичке садржаје, очекујемо вишеструке бенефите у годинама које долазе: од повећања туристичког промета и запослености, преко јачања националног идентитета, до одрживог економског раста који ће користити цијелој заједници и учинити Козару интересантном за даљи развој туристичких потенцијала - нагласио је Чавић.
Наводећи да Угоститељски сервис Владе Републике Српске остаје посвећен одговорном управљању ресурсима, Чавић је рекао да је увјерен да ће иницијатива развоја Козаре, попут оне на Јахорини, потврдити своју вриједност кроз конкретне резултате.
