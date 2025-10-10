Диди моли за премјештај из пакла њујоршког затвора

Извор:
Аваз
10.10.2025
09:48
Коментари:0
Након што је осуђен на четири године и два мјесеца затвора, озлоглашени музички могул Шон Диди Комбс се свим силама труди да увјери судију да му допусти премјештај из њујоршког Метрополитан Детентион Центера у Brooklynu (МДЦ Бруклин) у други, мање строжји затвор.
Комбс, некад један од најутицајнијих људи у музичкој индустрији, проглашен је кривим за организовање вишедневних сексуалних окупљања на којима су учествовале његове бивше партнерке и мушки сексуални радници.
Осим затворске казне, мораће да плати 500.000 долара и учествује у програмима за ментално здравље и лијечење зависности.
У захтјевима које су предали федералном судији, Комбсови адвокати тврде да је боравак у МДЦ Бруклин за репера неподношљив и да се он боји за властиту сигурност. Зато тражи да остатак казне одслужи у ФЦИ Форт Дикс у Њу Џерзију – затвору отвореног типа познатом по терапијским и едукативним програмима.
- Учествовање у програмима лијечења зависности, едукацијским и радним активностима пружило би му стабилност и структуру опоравка - навео је његов адвокат у поднеску, додајући да би премјештај омогућио и чешће породичне посјете.
Тренутно се Комбс налази у специјалној јединици МДЦ Бруклина. Та је јединица озлоглашена по готово потпуној изолацији затвореника и изразито лошим условима.
У писму судији, репер је описао своју свакодневицу као “нехуману”, тврдећи да у затвору нема ни чисте воде за пиће нити довољно простора за затворенике.
- Изгубио сам се на свом животном путу. Због својих одлука изгубио сам слободу, каријеру и углед. Али најгоре од свега – изгубио сам самопоштовање - рекао је Комбс на изрицању казне, додајући како га је затвор натјерао да се суочи са својом прошлошћу.
Такође је истакао да му је ово прво дуже раздобље у 25 година у којем је остао потпуно тријезан.
Сцена
41 мин0
Сцена
48 мин0
Сцена
15 ч0
Сцена
17 ч0
Најновије
Најчитаније
10
01
09
54
09
54
09
53
09
49
Тренутно на програму