Диди моли за премјештај из пакла њујоршког затвора

10.10.2025

09:48

Диди моли за премјештај из пакла њујоршког затвора

Након што је осуђен на четири године и два мјесеца затвора, озлоглашени музички могул Шон Диди Комбс се свим силама труди да увјери судију да му допусти премјештај из њујоршког Метрополитан Детентион Центера у Brooklynu (МДЦ Бруклин) у други, мање строжји затвор.

Комбс, некад један од најутицајнијих људи у музичкој индустрији, проглашен је кривим за организовање вишедневних сексуалних окупљања на којима су учествовале његове бивше партнерке и мушки сексуални радници.

Осим затворске казне, мораће да плати 500.000 долара и учествује у програмима за ментално здравље и лијечење зависности.

У захтјевима које су предали федералном судији, Комбсови адвокати тврде да је боравак у МДЦ Бруклин за репера неподношљив и да се он боји за властиту сигурност. Зато тражи да остатак казне одслужи у ФЦИ Форт Дикс у Њу Џерзију – затвору отвореног типа познатом по терапијским и едукативним програмима.

- Учествовање у програмима лијечења зависности, едукацијским и радним активностима пружило би му стабилност и структуру опоравка - навео је његов адвокат у поднеску, додајући да би премјештај омогућио и чешће породичне посјете.

Тренутно се Комбс налази у специјалној јединици МДЦ Бруклина. Та је јединица озлоглашена по готово потпуној изолацији затвореника и изразито лошим условима.

У писму судији, репер је описао своју свакодневицу као “нехуману”, тврдећи да у затвору нема ни чисте воде за пиће нити довољно простора за затворенике.

- Изгубио сам се на свом животном путу. Због својих одлука изгубио сам слободу, каријеру и углед. Али најгоре од свега – изгубио сам самопоштовање - рекао је Комбс на изрицању казне, додајући како га је затвор натјерао да се суочи са својом прошлошћу.

Такође је истакао да му је ово прво дуже раздобље у 25 година у којем је остао потпуно тријезан.

