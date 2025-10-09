Logo

Ђина Џиновић се огласила о питању које занима многе

Извор:

Агенције

09.10.2025

18:46

Ђина Џиновић, кћерка Хариса и Мелине Џиновић
Kћерка Хариса и Мелине, Ђина Џиновић, веома је активна на мрежама гдје са својим пратиоцима често комуницира и дијели своју интиму, а сада је поново одговарала на питања о свом изгледу.

Наиме, оно што око ње интригира, јесте и изглед, за који је често нападају да је сређивала и да је за њену љепоту и савршени изглед задужена естетска хирургија.

Ђина Џиновић

Сцена

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

Овог пута су поред многих детаља на њеом лицу, њени пратиоци коментарисали њен нос, па је упитали гдје га је радила.

"У којој клиници си оперисала нос, и колика је цијена?", поставили су јој питање.

Харисова кћерка се снашла, па је на шаљив начин одговорила и поменула своју маму, Мелину.

"Код маме у стомаку", написала је Ђина.

Djina Dzinovic

Сцена

Ко је Ђина Џиновић? Насљедница Хариса и Мелине у центру скандала

Подсјетимо, модна креаторка Мелина Галић, некада Џиновић, недавно је започела нови живот на Азурној обали.

Након бурног развода од пјевача Хариса Џиновића, Мелина се преселила на престижну Француску ривијеру и већ више од мјесец дана ужива у новом окружењу.

Đina Džinović

Харис Џиновић

Мелина Џиновић

