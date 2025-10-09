Ђина Џиновић се огласила о питању које занима многе

Извор:
Kћерка Хариса и Мелине, Ђина Џиновић, веома је активна на мрежама гдје са својим пратиоцима често комуницира и дијели своју интиму, а сада је поново одговарала на питања о свом изгледу.
Наиме, оно што око ње интригира, јесте и изглед, за који је често нападају да је сређивала и да је за њену љепоту и савршени изглед задужена естетска хирургија.
Овог пута су поред многих детаља на њеом лицу, њени пратиоци коментарисали њен нос, па је упитали гдје га је радила.
"У којој клиници си оперисала нос, и колика је цијена?", поставили су јој питање.
Харисова кћерка се снашла, па је на шаљив начин одговорила и поменула своју маму, Мелину.
"Код маме у стомаку", написала је Ђина.
Подсјетимо, модна креаторка Мелина Галић, некада Џиновић, недавно је започела нови живот на Азурној обали.
Након бурног развода од пјевача Хариса Џиновића, Мелина се преселила на престижну Француску ривијеру и већ више од мјесец дана ужива у новом окружењу.
