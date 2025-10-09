Logo

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

Извор:

Информер

09.10.2025

08:34

Коментари:

0
Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!
Фото: Инстаграм

Фотографија наге Ђине Џиновић, ћерке пјевача Хариса Џиновића, процурила је у јавност.

Ђина Џиновић недавно се нашла на мети уцјењивача који су хтјели да изнуде новац да не објаве њен експлицитан снимак, пише Информер.

Bolnica

Здравље

Свијету пријети опасност од смртоносне болести: Ове особе су најугроженије

Информер је дошао у посјед фотографије Џиновићеве, на којој је потпуно нага, а преко лица је ставила филтер "cute", што у преводу на српски значи слатка.

Halid Beslic

Сцена

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

Ђина на друштвеним мрежама, гдје броји скоро 150.000 пратиоца, често качи провокативне фотографије.

Подијели:

Тагови:

Đina Džinović

Харис Џиновић

eksplicitne fotografije

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

Сцена

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

4 ч

0
Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

Сцена

Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

13 ч

0
Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

Сцена

Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

15 ч

0
Огласила се Бресквица након што јој нису дозволили да уђе на тзв. Косово

Сцена

Огласила се Бресквица након што јој нису дозволили да уђе на тзв. Косово

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner