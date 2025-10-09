Logo

Свијету пријети опасност од смртоносне болести: Ове особе су најугроженије

Извор:

Б92

09.10.2025

08:15

Фото: Unsplash

Истраживачки тим је открио да људи са АЛС имају знатно већу историју изложености сумпор-диоксиду од здравих испитаника.

Тим канадских научника пронашао је могућу везу између загађења ваздуха фосилним горивима и повећаног ризика од амиотрофичне латералне склерозе (АЛС), фаталне неуродегенеративне болести.

Студија, објављена у часопису Environmental Research, обухватила је 304 особе са АЛС и 1.207 здравих особа сличног узраста и пола, користећи податке о животној средини за процену дугорочне изложености загађивачима на кућним адресама учесника студије.

Korona 1

Наука и технологија

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

Научници су се фокусирали на сумпор-диоксид (СО₂), нуспроизвод сагоријевања угља и нафте. Иако је познато да СО₂ оштећује мозак, до сада није проучаван у вези са АЛС. Тим је открио да особе са АЛС имају знатно већу историју изложености СО₂ него здраве особе.

Студија је показала да су сви учесници живјели у подручјима званично класификованим као подручја са "чистим ваздухом", што доводи у питање постојећа ограничења дозвољених нивоа загађења.

Смрт у року од три године

"Наши налази подржавају везу између дуготрајног излагања загађењу ваздуха, посебно сумпор-диоксиду, и развоја АЛС, као и потребе за побољшањем мера контроле загађења ваздуха", рекли су аутори студије.

Истраживачи су такође примијетили да је изложеност СО₂ прије појаве симптома била важнија од оне мјерене ближе времену дијагнозе.

Doktor

Друштво

Грипа и корона поново пуне амбуланте у Српској

"Ово је прва студија која показује да виши нивои амбијенталног СО₂ у стамбеним подручјима повећавају ризик од АЛС", закључили су аутори студије.

Иако АЛС остаје ријетка болест, која погађа око једну до двије особе на 100.000 људи годишње, у већини случајева је фатална у року од три године.

Канадски научници позивају на даља истраживања и упозоравају да је потребна превентивна стратегија и побољшана регулаторна интервенција у име јавног здравља у вези са нивоима изложености загађењу ваздуха, пише Science Alert.

(б92)

