Радовану из Бањалуке хитно треба подршка

Извор:

Провјерено.инфо

07.10.2025

20:51

Коментари:

1
Радовану из Бањалуке хитно треба подршка
Фото: Друштвене мреже

Године борбе са тешким болестима исцрпиле су Бањалучанина Радована Копању (29), који се поново обраћа јавности и моли људе добре воље да му помогну да настави лијечење и сачува наду у опоравак.

- Већ дуже вријеме водим борбу за своје физичко и психичко здравље. Имам четири неизљечиве дијагнозе, а укупно десет – међу њима су епилепсија, тешки облик депресије, хемолитичка анемија и имунодефицијенција. Иако немам ни оца ни мајку, цијели живот сам се трудио да будем ослонац другима – кроз своје текстове, видее и мотивационе говоре. Сада сам у тренутку када мени треба подршка – да наставим борбу, да оздравим, да поново ширим снагу и наду као некад - поручио је он.

Ко је у могућности да помогне, било финансијски, дијељењем објаве или само ријечју подршке, од срца хвала, додаје Радован.

- Ваша подршка ми значи више него што можете замислити - каже Радован, преноси Провјерено.

Како помоћи

НЛБ БАНК Бања Лука

Број рачуна: 562099817632168

Данила Бате Стојковића 11 Бања лука

Девизни ван БиХ ЕУР рачун:

23162822

ИБН: БА395620998217606045

Радовану се можете обратити и на број телефона 066/159-533.

Коментари (1)
