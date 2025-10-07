БОРС: Бошњачка политичка елита не одустаје од идеје да уруши Српску

07.10.2025
Најава потпредсједника Републике Српске Ћамила Дураковића да ће Тужилаштву БиХ пријавити постојање мурала генералу Ратку Младићу у Бањалуци показује да бошњачка политичка елита користи сва средства да би се урушила Република Српска као наводна злочиначка творевине, сматрају у БОРС-у.
Из БОРС-а су навели да таква најава Дураковића показује да бошњачка политичка елита не одустаје од покушаја да српски народ и Републику Српску прикажу као злочиначке, а Војску Републике Српске као агресорску.
- У ту намјену користе сва могућа средства, па им сад сметају и слике на зиду. И оне представљају опасност. Циљ овакве политике је стварање наратива да су Срби агресори, а друга два народа у БиХ жртве агресије, а крајњи циљ јесте урушавање Републике Српске као наводно злочиначке творевине - истакнуто је у саопштењу.
У БОРС-у сматрају да оваква бошњачка политика не наилази на адекватан политички одговор из Републике Српске, те је позвао да се све снаге усмјере на одбрану Српске од стварних опасности које јој пријете.
