Почиње Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

Извор:
АТВ
07.10.2025
16:12
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир отвориће у сриједу, 08. октобра 2025. године у 12,00 часова у Центру за обуку у Залужанима "Жандармеријски вишебој“ који организује Жандармерија.
У вишебоју ће учествовати припадници свих јединица жандармерије, припадници Специјалне антитерористичке јединице и Првог батаљона Шесте пјешадијске бригаде Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Ово спортско такмичење реализује се по први пут по угледу на надметања најбољих специјалних јединица у свијету и обухвата савладавање различитих тактичких и ватрених задатака.
