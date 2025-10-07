Logo

Почиње Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир отвориће у сриједу, 08. октобра 2025. године у 12,00 часова у Центру за обуку у Залужанима "Жандармеријски вишебој“ који организује Жандармерија.

У вишебоју ће учествовати припадници свих јединица жандармерије, припадници Специјалне антитерористичке јединице и Првог батаљона Шесте пјешадијске бригаде Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Ово спортско такмичење реализује се по први пут по угледу на надметања најбољих специјалних јединица у свијету и обухвата савладавање различитих тактичких и ватрених задатака.

