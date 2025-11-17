Додик: Приоритет наставак политике развоја Српске

Извор:
СРНА
17.11.2025
20:15
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је вечерас у Језеру да власт у Републици Српској, предвођена СНСД-ом, чини све стабилизује Републику Српску, која је била и остаје стабилнији дио БиХ.
"Данас Република Српска има одличне односе са Русијом, Србијом, Кином, Мађарском, Израелом и новом администрацијом САД. Сад је реалност оно што је прије годину дана било незамисливо", рекао је Додик у разговору са грађанима у Језеру.
Према његовим ријечима, сада је тренутак кад народ треба да изађе на изборе и гласа за наставак политике развоја Српске.
"Треба да изађемо и гласамо за Синишу Карана. Радили смо много заједно и тако ћемо и наставити", поручио је Додик.
Кандидат СНСД-а на предстојећим пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран истакао је да грађани Језера врло добро знају шта значи слобода, за коју се залаже Милорад Додик.
"Већина вас је напустила своја огњишта. Нико као ви не може цијенити ријеч коју проноси наш предсједник Додик, а то је слобода. Живот је вриједан само кад се живи у слободи, а Језеро управо подсјећа на слободу", рекао је Каран.
Начелник општине Језеро Снежана Ружичић истакла је да ова рубна општина ником не дозвољава да јој смјењује изабране представнике.
"Додик је показао да воли сваки крај Републике Српске подједнако. То Језеро зна да цијени и то ће и показати", рекла је Ружичићева.
