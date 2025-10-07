Више најнижа старосна пензија неће бити иста за све

Извор:
Агенције
07.10.2025
15:26
Коментари:0
Министарство рада и социјалне политике ФБиХ припремило је приједлог измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ПИО).
Према најавама, Приједлог би требало да прође процедуру по скраћеном поступку.
Циљ је да измјене буду усвојене у Парламенту ФБиХ до краја ове године. Уколико дође до прихватања, наредне године би требало да услиједе значајне промјене у условима пензионисања, као и у начину раста пензија у овом ентитету.
Сцена
Са овом болешћу се Халид Бешлић борио годинама уназад: Због ње је морао да промијени животне навике
Једна од кључних промјена односи се на став 4 члана 67, који уређује новчану накнаду за физичку онеспособљеност. Тренутно закон дефинише да је основ накнаде "најнижи износ пензије утврђен законом“.
Предложена измјена наводи да ће основ новчане накнаде бити "најнижи износ пензије исплаћен у децембру 2024, усклађен за сва припадајућа повећања на дан остваривања права“, при чему ће се накнадно усклађивати према члану 79. Закона.
Члан 79. тренутно предвиђа усклађивање пензија једном годишње, 15. априла, комбинованом стопом од 50 одсто раста потрошачких цијена и 50 одсто раста БДП-а у ФБиХ претходне године. Предложене измјене омогућавају двоструко годишње усклађивање, 1. јануара и 1. јула, при чему ће се нова стопа израчунавати према комбинацији раста потрошачких цијена и бруто плата:
Такође, предвиђено је да се у случају негативног усклађивања пензије не умањују, док пензије остварене у години усклађивања неће бити додатно кориговане. Због двоструког усклађивања пензија годишње, планира се и брисање члана 80, који тренутно омогућава ванредно усклађивање пензија једном годишње.
Љубав и секс
Сваки мушкарац кришом жели да партнерка ради ових 5 ствари
Значајне промјене предвиђене су и за најнижу и загарантовану пензију.
Загарантована пензија намијењена је особама са 40 и више година стажа чија пензија према основним прописима не достиже износ утврђен овим ставом. Она ће износити просјечну самосталну пензију исплаћену у децембру, уз обавезно усклађивање према законским прописима.
Предложене измјене такође уређују и породичне и инвалидске пензије. Док тренутно важећи закон предвиђа да породична пензија износи од 70 до 100 одсто основице, у зависности од броја чланова породице, нови приједлог прописује да породична или инвалидска пензија не може бити мања од 90 одсто просјечне пензије исплаћене у децембру претходне године.
Друштво
Владо Ђајић се дирљивим ријечима опростио од Халида Бешлића
Највиши износи пензија остају непромијењени, односно задржавају се на пет највиших пензија исплаћених у децембру 2024.
Ако парламент прихвати ове измјене, наредна година донијеће темељне промјене у систему пензионисања ФБиХ, с бољом заштитом најугроженијих пензионера и редовнијим прилагођавањем пензија економским показатељима.
Здравље
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
30
16
28
16
26
16
23
Тренутно на програму