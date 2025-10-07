Logo

Више најнижа старосна пензија неће бити иста за све

Извор:

Агенције

07.10.2025

15:26

Коментари:

0
Више најнижа старосна пензија неће бити иста за све
Фото: АТВ

Министарство рада и социјалне политике ФБиХ припремило је приједлог измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ПИО).

Према најавама, Приједлог би требало да прође процедуру по скраћеном поступку.

Циљ је да измјене буду усвојене у Парламенту ФБиХ до краја ове године. Уколико дође до прихватања, наредне године би требало да услиједе значајне промјене у условима пензионисања, као и у начину раста пензија у овом ентитету.

Halid Beslic insta

Сцена

Са овом болешћу се Халид Бешлић борио годинама уназад: Због ње је морао да промијени животне навике

Једна од кључних промјена односи се на став 4 члана 67, који уређује новчану накнаду за физичку онеспособљеност. Тренутно закон дефинише да је основ накнаде "најнижи износ пензије утврђен законом“.

Основ - најнижа пензија из децембра 2024.

Предложена измјена наводи да ће основ новчане накнаде бити "најнижи износ пензије исплаћен у децембру 2024, усклађен за сва припадајућа повећања на дан остваривања права“, при чему ће се накнадно усклађивати према члану 79. Закона.

Члан 79. тренутно предвиђа усклађивање пензија једном годишње, 15. априла, комбинованом стопом од 50 одсто раста потрошачких цијена и 50 одсто раста БДП-а у ФБиХ претходне године. Предложене измјене омогућавају двоструко годишње усклађивање, 1. јануара и 1. јула, при чему ће се нова стопа израчунавати према комбинацији раста потрошачких цијена и бруто плата:

  • 60 одсто раста или смањења индекса потрошачких цијена и 40 одсто раста или смањења бруто плата, уколико је индекс потрошачких цијена виши од стопе раста бруто плата;
  • 40 одсто раста или смањења индекса потрошачких цијена и 60 одсто раста или смањења бруто плата, уколико је индекс потрошачких цијена нижи од стопе раста бруто плата.

Такође, предвиђено је да се у случају негативног усклађивања пензије не умањују, док пензије остварене у години усклађивања неће бити додатно кориговане. Због двоструког усклађивања пензија годишње, планира се и брисање члана 80, који тренутно омогућава ванредно усклађивање пензија једном годишње.

Љубав

Љубав и секс

Сваки мушкарац кришом жели да партнерка ради ових 5 ствари

Значајне промјене предвиђене су и за најнижу и загарантовану пензију.

Најнижа старосна пензија више неће бити једнака за све, већ ће зависити од дужине пензијског стажа:

  • 15–20 година стажа: најмање 60 одсто просјечне пензије;
  • 20–25 година: најмање 65 одсто;
  • 25–30 година: најмање 70 одсто;
  • 30–35 година: најмање 75 одсто;
  • 35–40 година: најмање 85 одсто;
  • 40 година и више: најмање 95 одсто просјечне пензије.

Загарантована пензија намијењена је особама са 40 и више година стажа чија пензија према основним прописима не достиже износ утврђен овим ставом. Она ће износити просјечну самосталну пензију исплаћену у децембру, уз обавезно усклађивање према законским прописима.

Предложене измјене такође уређују и породичне и инвалидске пензије. Док тренутно важећи закон предвиђа да породична пензија износи од 70 до 100 одсто основице, у зависности од броја чланова породице, нови приједлог прописује да породична или инвалидска пензија не може бити мања од 90 одсто просјечне пензије исплаћене у децембру претходне године.

Халид Бешлић и Владо Ђајић

Друштво

Владо Ђајић се дирљивим ријечима опростио од Халида Бешлића

Највиши износи пензија остају непромијењени, односно задржавају се на пет највиших пензија исплаћених у децембру 2024.

Ако парламент прихвати ове измјене, наредна година донијеће темељне промјене у систему пензионисања ФБиХ, с бољом заштитом најугроженијих пензионера и редовнијим прилагођавањем пензија економским показатељима.

Подијели:

Тагови:

пензије

Пензионери

новац

ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Заблуде о симптомима хипертензије, болести коју називају ''тихи убица''

Здравље

Заблуде о симптомима хипертензије, болести коју називају ''тихи убица''

1 ч

0
Стевандић: О референдуму када то буде најбоље за Српску

Република Српска

Стевандић: О референдуму када то буде најбоље за Српску

1 ч

0
Градоначелница у Њемачкој избодена испред своје куће: Напало је више мушкараца

Свијет

Градоначелница у Њемачкој избодена испред своје куће: Напало је више мушкараца

1 ч

0
Сутра промјенљиво облачно уз слабу кишу

Друштво

Сутра промјенљиво облачно уз слабу кишу

1 ч

0

Више из рубрике

Халид Бешлић и Владо Ђајић

Друштво

Владо Ђајић се дирљивим ријечима опростио од Халида Бешлића

1 ч

0
Сутра промјенљиво облачно уз слабу кишу

Друштво

Сутра промјенљиво облачно уз слабу кишу

1 ч

0
Њемачка разматра повећање старосне границе за пензију на 70 година

Друштво

Њемачка разматра повећање старосне границе за пензију на 70 година

3 ч

0
На УНИБЛ организован пријем за пензионисане наставнике

Друштво

На УНИБЛ организован пријем за пензионисане наставнике

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

16

30

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

16

28

Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

16

26

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

16

23

Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner