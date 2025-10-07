Logo

Градоначелница у Њемачкој избодена испред своје куће: Напало је више мушкараца

Њемачка градоначелница се бори за живот након што је избодена испред свог дома "од стране више мушкараца", навео је Дејли мејл.

Ирис Шталцер (57), пронашао је њен син озбиљно повријеђену у њеном стану у Хердецке-Херентич у уторак, преноси њемачки портал Билд.

Политичарка је, како се наводи, избодена на више мјеста по стомаку и леђима од стране групе мушкараца на улици. Она прима хитну медицинску помоћ у болници и у критичном је стању, наводи лист.

Ирис Шталцер је градоначелница Хердекеа у савезној држави Сјеверна Рајна Вестфалија.

У току је потјера за осумњиченима.

Ускоро опширније...

(Дејли мејл)

