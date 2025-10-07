Градоначелница у Њемачкој избодена испред своје куће: Напало је више мушкараца

Извор:
Њемачка градоначелница се бори за живот након што је избодена испред свог дома "од стране више мушкараца", навео је Дејли мејл.
Ирис Шталцер (57), пронашао је њен син озбиљно повријеђену у њеном стану у Хердецке-Херентич у уторак, преноси њемачки портал Билд.
Политичарка је, како се наводи, избодена на више мјеста по стомаку и леђима од стране групе мушкараца на улици. Она прима хитну медицинску помоћ у болници и у критичном је стању, наводи лист.
Ирис Шталцер је градоначелница Хердекеа у савезној држави Сјеверна Рајна Вестфалија.
У току је потјера за осумњиченима.
Ускоро опширније...
