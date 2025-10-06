Продужен притвор Володимиру З. због напада на Сјеверни ток

Извор:
Танјуг
06.10.2025
13:38
Пољски суд донио је данас одлуку да украјински ронилац којег Њемачка тражи због сумње да је умијешан у експлозије које су оштетиле гасовод Северни ток, остане у притвору још 40 дана.
Володимир З. ухапшен је прошлог уторка у близини Варшаве и суд је тада одредио притвор у трајању од седам дана, пренио је Ројтерс, а данас је одлучено да му се притвор продужи, док се чека одлука о његовом изручењу Њемачкој, на основу европског налога за хапшење.
Њемачке власти сумњиче Володимира З. за учешће у саботажи гасовода Сјеверни ток, који води из Русије ка Њемачкој испод Балтичког мора, а који је оштећен у серији подводних експлозија у септембру 2022. године.
