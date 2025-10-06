Веома јак земљотрес погодио Италију

06.10.2025
Земљотрес магнитуде 4.7 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 6. октобра 2025 у 12:13 часова, на подручју централне Италије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на око 60 километара источно од Риминија.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
