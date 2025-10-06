Logo

Веома јак земљотрес погодио Италију

06.10.2025

12:22

Фото: ЕМСЦ

Земљотрес магнитуде 4.7 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 6. октобра 2025 у 12:13 часова, на подручју централне Италије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на око 60 километара источно од Риминија.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

Друштво

Ново подрхтавање у БиХ

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

