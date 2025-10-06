Logo

Трамп ће организовати борбу у Бијелој кући

Извор:

Б92

06.10.2025

11:55

Трамп ће организовати борбу у Бијелој кући
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички председник Доналд Трамп, велики обожаватељ борилачких спортова, у недјељу је најавио да ће 14. јуна, на свој 80. рођендан, одржати борбу мјешовитих борилачких вјештина (MMA) у Бијелој кући.

"14. јуна сљедеће године имаћемо велику УФЦ борбу у Бијелој кући, управо у Бијелој кући, на терену Бијеле куће", рекао је амерички предсједник Доналд Трамп током говора у Норфолку у Вирџинији, поводом 250. годишњице америчке морнарице.

Шеф УФЦ Дана Вајт, блиски пријатељ Доналда Трампа, већ је прошлог августа најавио да ће се у Бијелој кући одржати ММА догађај поводом 250. годишњице Сједињених Држава. Изворно планирани датум био је 4. јула, када се у САД-у слави Дан независности.

Током своје каријере, која је обухватала сшоубизнис и политику, Доналд Трамп се често појављивао уз боксере попут Мајка Тајсона и рваче попут Хулка Хогана. Откад је поновно постао предсједник, редовно прати УФЦ борбе.

У тридесет година, MMA је од "изопштеног" спорта постао главна, модерна дисциплина, негде између спектакла и политике. Генерише милијарде долара, што је далеко од дана када је, сматран превише насилним, био забрањен у 36 од 50 америчких држава.

