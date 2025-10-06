Logo

"Одбројавање је почело": Спрема се опозив Макрона?

Извор:

Агенције

06.10.2025

11:22

Коментари:

1
Фото: Tanjug / AP

Лидер странке Непокорена Француска, Жан Лик Меланшон, позвао је данас да се послије оставке премијера Себастијана Лекорнија хитно размотри приједлог за опозив председника Емануела Макрона.

Након оставке Лекорнија, позивамо на хитно разматрање приједлога који је поднијело 104 посланика за смјену Емануела Макрона, наводи се у објави Меланшона на платформи Икс.

Шефица посланичког клуба партије ЛФИ, Матилда Пано, изјавила је да је ,,одбројавање почело'' и позвала Макрона да оде са функције, пренијела је тв Бфмтв.

Три премијера поражена за мање од годину дана, написала је Пано након оставке Лекорнија.

Предсједник крајње десничарске партије Национално окупљање, Жордан Бардела, позвао је француског предсједника да распусти парламент.

Лекорни 10052025

Свијет

Шок! Француски премијер већ поднио оставку!

Краткотрајни премијер вјероватно није имао простора за маневар, навео је Бардела поводом оставке Лекорнија.

Француски премијер Себастијан Лекорни поднио је раније данас оставку предсједнику земље Емануелу Макрону, коју је он прихватио, саопштила је Јелисејска палата.

Лекорни, је 9. септембра именован за премијера Француске, а оставком је постао премијер са најкраћим мандатом у историји земље са 27 дана на тој функцији.

Лекорни

Свијет

Фијаско у најави: Лекорни преко ноћи саставио владу, именовао 18 министара

Оставка је услиједила мање од 24 сата након што је представљена прва фаза нове владе, у којој су се углавном нашли бивши министри и блиски сарадници предсједника Макрона.

Коментари (1)
