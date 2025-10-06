Logo

Цвијановић: Самит Брдо-Бриони процеса добра прилика да размијенимо мишљења о регионалној сарадњи

06.10.2025

12:16

Цвијановић: Самит Брдо-Бриони процеса добра прилика да размијенимо мишљења о регионалној сарадњи
Фото: Instagram/@zeljka.cvijanovic/screenshot

Састанак лидера Брдо-Бриони процеса увијек је добра прилика да размијенимо мишљења о регионалној сарадњи и европској перспективи земаља Западног Балкана, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

''Дијалог је кључ бољег разумијевања и зато је важно да отворено разговарамо о свим важним темама за регион и за све нас појединачно'', навела је Цвијановић на Инстаграму.

Подсјећамо, у Драчу у Албанији, почео је Самит Брдо Бриони процеса који је окупио лидере са Западног Балкана. На састанку ове регионалне иницијативе, на позив предсједника Албаније, Хрватске и Словеније, учествује и српски члан Предсједиштва Жељка Цвијановић.

Предсједништва Жељке Цвијановић, као и хрватског и бошњачког Жељка Комшића и Дениса Бећировића, учествују и предсједници Србије Александар Вучић, Црне Горе Јаков Милатовић, Сјеверне Македоније Гордана Сиљановска-Давкова и самопроглашеног Косова Вјоса Османи.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић у Драчу на састанку лидера процеса Брдо-Бриони

Њих су, на црвеном тепиху дочекали организатори самита предсједници Словеније и Хрватске, Наташа Пирц Мусар и Зоран Милановић и домаћин предсједник Албаније Бајрам Бегај.

У току је пленарна сједница предсједника Процеса Брдо-Бриони. Уводну ријеч имали су организатори и домаћин, а лидери Западног Балкана имају прилику да подијеле своје перспективе и увиде о европским интеграцијама, Плану раста Европске уније, младима и њиховом одласку, регионалној сарадњи и регионалној безбједности.

Планирано је и потписивање заједничке изјаве, преноси РТРС.

