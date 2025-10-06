У Бањалуци почиње фестивал "Дани руске духовне културе у Републици Српској"

Извор:
СРНА
06.10.2025
07:45
Коментари:0
Умјетнички фестивал "Дани руске духовне културе у Републици Српској" биће отворен данас у Бањалуци у сарадњи Министарства културе Руске Федерације и Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Свјетски познати Хор Сретењског манастира из Москве одржаће вечерас концерт у порти Саборног храма Христа Спаситеља.
Концерту, који ће почети у 19.00 часова, присуствоваће министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.
Свијет
Преживјели из Манчестера: Напало нас је зло, поремећено чудовиште
У Музеју Републике Српске сутра ће у 12.00 часова бити отворена изложба "Кижи – ревитализовано ремек-дјело Русије" о цркви брвнари из 18. вијека са листе културног насљеђа Унеска.
У сриједу, 8. октобра, у оквиру фестивала класичне музике "Јесења соната" наступиће гудачки трио Валентин Берлински из Москве.
Наступ ће бити одржан у 20.00 часова у Културном центру Бански двор.
Најновије
Најчитаније
09
15
09
12
09
08
09
01
08
54
Тренутно на програму