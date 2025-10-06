Убијен Бобан Сјеклоћа, један од вођа "шкаљараца"

Извор:
Током увиђаја који је трајао од јуче поподне до касно синоћ утврђен је идентитет особе која је убијена код плаже Трстено.
Ради се о Б.С.(33) са Цетиња.
Како незванично сазнаје Портал РТЦГ, убијен је Бобан Сјеклоћа.
Према незваничним сазнањима, убијени је у евиденцији полиције означен као један од вођа цетињског огранка "шкаљарског клана".
За њим је полиција трагала неколико година и он се налазио у бјекству.
Подсјећамо, Сјеклоћа је обухваћен оптужницом Специјалног државног тужилаштва поводом шверца кокаина. Оптуживан је и да је помагао у убиству Андрије Газиводе и Пера Мухадиновића које је извршено 2020. године на Цетињу.
Како сазнаје овај портал, тијело је нађено код плаже Трстено. Прво је пријављено да се догодила саобраћајна несрећа. Ватрогасци су први дошли али су затекли тијело мушкарца са прострелним ранама.
По првим информацијама које су се могле чути, полиција сумња да је ликвидиран истакнути члан "шкаљарског клана" са Цетиња, чије име већ дуже изазива пажњу јавности.
Крајем јануара ове године, полиција је на Цетињу организовала акцију потраге управо за тим "шкаљарцем", који је годинама званично у бјекству. У међувремену, против њега се у Вишем суду у Подгорици води поступак за организовани криминал и шверц кокаина.
Прије неколико година, био је актер и једне велике регионалне полицијске акције која је за резултат имала спречавање ликвидације припадника супарничког клана.
Полиција се синоћ није званично огласила поводом убиства.
Полицијске јединице су блокирале прилазе лицу мјеста.
Два водећа клана у Црној Гори су кавачки и шкаљарски а у том је сукобу, дијелом и око превласти на тржишту наркотика, који траје од 2014. убијено скоро 100 особа.
