Предложен притвор за четири особе ухапшене у акцији "Омбра"

05.10.2025

Фото: Printscreen/Youtube/Avaz

Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је једномјесечни притвор за четири особе ухапшене у акцији "Омбра".

"Поступајући тужилац Тужилаштва КС предложила је Општинском суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Бесиму Зубану, Аммару Адровићу, Сабахудину Мухићу и Менсуду Халиловићу осумњиченима за кривично дјело покушај изнуде. Притвор им је предложен због опасности да би боравком на слободи могли поновити кривично дјело. Осумњичени Сехад Зековић и једна малољетна особа пуштени су да се бране са слободе", наводе из Тужилаштва КС.

Омбра

Хроника

Уцјењивали да им се да новац или препише власништво: Ухапшени у акцији "Омбра" доведени у Тужилаштво

Они се сумњиче да су у протеклом периоду покушали изнудити новац од једне особе, уз озбиљне пријетње по живот и имовину.

Од оштећеног су захтијевали да им преда 150.000 КМ или да препише власништво над својом некретнином.

