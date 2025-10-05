Нова тешка несрећа: Ауто ударило у радну машину, погинула једна особа

05.10.2025
Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила протекле ноћи у Писаровини, у Хрватској.
Несрећа се догодила у 1.15 часова. Аутомобил је ударио у радну машину, а једна особа је смртно страдала.
Полиција је потврдила да је у току увиђај којим ће бити утврђене околности несреће.
