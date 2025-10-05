Logo

Нова тешка несрећа: Ауто ударило у радну машину, погинула једна особа

05.10.2025

08:21

Коментари:

0
Нова тешка несрећа: Ауто ударило у радну машину, погинула једна особа
Фото: МУП Хрватске

Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила протекле ноћи у Писаровини, у Хрватској.

Несрећа се догодила у 1.15 часова. Аутомобил је ударио у радну машину, а једна особа је смртно страдала.

Полиција је потврдила да је у току увиђај којим ће бити утврђене околности несреће.

Подијели:

Тагови:

udes

Саобраћајна несрећа

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ово је Данка што је случајно убијена у обрачуну у кафићу

Хроника

Ово је Данка што је случајно убијена у обрачуну у кафићу

14 ч

0
Хорор: Син пронашао мајку у локви крви, оптужио оца за убиство, полиција покренула потрагу!

Хроника

Хорор: Син пронашао мајку у локви крви, оптужио оца за убиство, полиција покренула потрагу!

15 ч

0
Тијела шкаљараца пронађена изрешетана у ауту: Ухапшен осумњичени!

Хроника

Тијела шкаљараца пронађена изрешетана у ауту: Ухапшен осумњичени!

16 ч

0
Погледајте снимак покушаја пљачке у хотелу: Ево како је радница зауставила лопова

Хроника

Погледајте снимак покушаја пљачке у хотелу: Ево како је радница зауставила лопова

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

12

41

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

12

30

Драма у Словенији: Лавина затрпала троје хрватских планинара

12

27

Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

12

21

Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

Small banner

Тренутно на програму

10:45

Од јутра до сутра ЕП 64 (12+)

серијски програм

11:30

Аграр (Р)

емисија о пољопривреди

11:55

Временска прогноза

временска прогноза

12:00

Погледај у сутра (Р, 12+)

серијски програм

13:40

Телетрговина

телетрговина

13:55

Временска прогноза

временска прогноза

14:00

Варљиво лето 68 (Р, 12+)

филмски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner