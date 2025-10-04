Хорор: Син пронашао мајку у локви крви, оптужио оца за убиство, полиција покренула потрагу!

Извор:
Телеграф
04.10.2025
21:14

У кући у београдском насељу Бољевци вечерас се догодило убиство, а сумња се да је мушкарац убио своју жену и побјегао са лица мјеста, сазнаје Телеграф.рс.
Како сазнаје овај портал, Д.Ђ. је вечерас позвао полицију и пријавио да је затекао мајку у локви крви. Он тврди да је његов отац убио мајку, а затим побјегао.
Полиција је покренула опсежну потрагу за починиоцем.
