Хорор: Син пронашао мајку у локви крви, оптужио оца за убиство, полиција покренула потрагу!

Извор:

Телеграф

04.10.2025

21:14

Коментари:

0
Фото: Танјуг

У кући у београдском насељу Бољевци вечерас се догодило убиство, а сумња се да је мушкарац убио своју жену и побјегао са лица мјеста, сазнаје Телеграф.рс.

Како сазнаје овај портал, Д.Ђ. је вечерас позвао полицију и пријавио да је затекао мајку у локви крви. Он тврди да је његов отац убио мајку, а затим побјегао.

Полиција је покренула опсежну потрагу за починиоцем.

(Телеграф.рс)

Тагови:

трагедија

Убиство

Београд

Коментари (0)
