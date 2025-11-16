Власник чувене кафане Златибор Стојковић Бибе погинуо испред свог локала

Извор:
Златибор Стојковић Бибе, један од највољенијих мјештана Смољинца код Пожаревца, трагично је преминуо у четвртак, потврђено је из његове породице. Сахрана ће се одржати сутра, 16. новембра, на сеоском гробљу у Смољинцу у 14 часова.
Бибе је, како Курир сазнаје, погинуо у тешкој саобраћајној несрећи у четвртак увече на брзој саобраћајници у Стигу, тачно испред своје чувене кафане, која је годинама била симбол домаће кухиње и дружења. Несрећа се догодила тик уз стару жељезничку станицу и пругу Пожаревац-Зајечар.
Вијести о његовој погибији брзо су се прошириле селом, остављајући мјештане у невјерици. „Не можемо да вјерујемо. Отишла је легенда нашег краја“, кажу потресени становници.
Бибе је за собом оставио неизбрисив траг, не само као угоститељ, већ и као човјек са великим срцем. Током пандемије коронавируса, када су многи били у невољи, он је своју кафану претворио у импровизовану народну кухињу, сваког дана спремајући оброке за социјално угрожене породице из околних села.
Иако је кафана у августу 2021. године изгорела, Бибе ју је обновио и наставио са радом, пружајући топлину и гостопримство свима. Његова доброта, скромност и спремност да помогне кад је најпотребније остали су урезани у памћењу свих који су га познавали.
Породица је објавила обавјештење о његовом трагичном одласку, позивајући родбину и пријатеље да им се придруже на сахрани у недјељу, 16. новембра, у 14 часова, на гробљу у Смољинцу. Породични дом је отворен за све који желе да изјаве саучешће.
Тренутно на програму