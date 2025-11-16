Logo
Large banner

Власник чувене кафане Златибор Стојковић Бибе погинуо испред свог локала

Извор:

Курир

16.11.2025

08:49

Коментари:

0
Власник чувене кафане Златибор Стојковић Бибе погинуо испред свог локала
Фото: Društvene mreže

Златибор Стојковић Бибе, један од највољенијих мјештана Смољинца код Пожаревца, трагично је преминуо у четвртак, потврђено је из његове породице. Сахрана ће се одржати сутра, 16. новембра, на сеоском гробљу у Смољинцу у 14 часова.

Бибе је, како Курир сазнаје, погинуо у тешкој саобраћајној несрећи у четвртак увече на брзој саобраћајници у Стигу, тачно испред своје чувене кафане, која је годинама била симбол домаће кухиње и дружења. Несрећа се догодила тик уз стару жељезничку станицу и пругу Пожаревац-Зајечар.

Вијести о његовој погибији брзо су се прошириле селом, остављајући мјештане у невјерици. „Не можемо да вјерујемо. Отишла је легенда нашег краја“, кажу потресени становници.

Ђурђиц

Друштво

Данас је Ђурђиц: Ово никако не требате да радите на данашњи дан

Бибе је за собом оставио неизбрисив траг, не само као угоститељ, већ и као човјек са великим срцем. Током пандемије коронавируса, када су многи били у невољи, он је своју кафану претворио у импровизовану народну кухињу, сваког дана спремајући оброке за социјално угрожене породице из околних села.

Иако је кафана у августу 2021. године изгорела, Бибе ју је обновио и наставио са радом, пружајући топлину и гостопримство свима. Његова доброта, скромност и спремност да помогне кад је најпотребније остали су урезани у памћењу свих који су га познавали.

Породица је објавила обавјештење о његовом трагичном одласку, позивајући родбину и пријатеље да им се придруже на сахрани у недјељу, 16. новембра, у 14 часова, на гробљу у Смољинцу. Породични дом је отворен за све који желе да изјаве саучешће.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Златибор Стојковић Бибе

pogibija

kafana

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хапшење због мучења мушкарца: Упали му у кућу, а онда је услиједио ужас

Србија

Хапшење због мучења мушкарца: Упали му у кућу, а онда је услиједио ужас

13 ч

0
Познат разлог убиства оца и сина у Бабушници

Србија

Познат разлог убиства оца и сина у Бабушници

17 ч

0
Нови детаљи пада авиона у Суботици: Золтан погинуо на 30. рођендан, жена и д‌јеца га чекали на писти

Србија

Нови детаљи пада авиона у Суботици: Золтан погинуо на 30. рођендан, жена и д‌јеца га чекали на писти

18 ч

0
То могу само Срби: Транжирали животињу испред зграде, пљуште коментари

Србија

То могу само Срби: Транжирали животињу испред зграде, пљуште коментари

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

11

29

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

11

23

Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

11

13

Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

11

10

Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner