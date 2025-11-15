Logo
То могу само Срби: Транжирали животињу испред зграде, пљуште коментари

15.11.2025

16:39

Коментари:

0
То могу само Срби: Транжирали животињу испред зграде, пљуште коментари
Фото: Instagram/@brat.slatki

Невиђена сцена појавила се на друштвеним мрежама. На снимку из Ниша, усред урбаног дијела града, група мушкараца без икаквог устручавања обрађивала је животињу, сличну телету, или свињи након клања. "Радња" се дешава на гелендеру, тик поред стамбене зграде.

На снимку, који је објављен на платформи X, види се мушкарац како транжира животињу, док још двојица стоје са стране и посматрају читав процес, као да је ријеч о сасвим уобичајеној сцени.

Оно што је додатно изненадило гледаоце јесте локација: одмах уз прометну саобраћајницу којом у том тренутку пролази и аутобус градског превоза.

Већина овакву сцену нису видјели у центру града, па је услиједила лавина коментара: "Дакле, какав небески народ, пећински народ, боље рећи. На више нивоа", наводи бијесни корисник мреже.

прасе побјегло

Занимљивости

Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани

Већина, ипак, "толерише" месарске радове.

"Нормално, двојица пензионера стоје и надгледају радове! Надзорни одбор..."

