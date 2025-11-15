Logo
Друго највеће задужење у историји Њемачке

Извор:

Б92

15.11.2025

16:16

Друго највеће задужење у историји Њемачке
Фото: Pixabay

Надлежни одбор њемачког Бундестага одобрио је након 15 сати рада нацрт буџета за 2026. који доноси друго највеће задуживање у историји земље.

Документ предвиђа укупне расходе од 524,5 милијарди евра, укључујући 58,3 милијарде за инвестиције, као и готово 98 милијарди евра нових државних дугова, што је за око осам милијарди више у односу на првобитни нацрт.

Када се укључе посебни фондови за инфраструктуру, климатску неутралност и Бундесвер, Њемачка се задужује за укупно око 180 милијарди евра, што је ниво виђен само током пандемије 2021. године.

Опозиционе странке оштро критикују план. Странка АфД упозорава на "гигантске дугове", посебно због раста каматних трошкова у наредним годинама. Посланик Зелених Себастијан Шефер оцијенио је да коалиција није искористила тренутак за структурне промене и оптужио владу на лоше користи инвестиционе фондове које се финансирају кредитима.

Љевичарска опозиција критиковала је раст расхода за одбрану, уз оцену да недостају суштинске реформе у области социјалне заштите, преноси радио станица Дојчландфунк.

Из редова владајуће коалиције поручују да је буџет фокусиран на раст, безбједност и социјални баланс. Социјалдемократски посланик Денис Рудолф навео је да су инвестиције, процијењене на скоро 120 милијарди евра годишње, три пута више него у периоду прије пандемије, те да ће средства бити усмерена у жељезницу, путеве, образовање и дигитализацију.

Завршна расправа и гласање о буџету заказани су за период од 25. до 28. новембра у Бундестагу.

(б92)

