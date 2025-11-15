Logo
Петровић: Термоелектране у Српској стабилне, струја се извози

Извор:

Агенције

15.11.2025

13:21

Коментари:

3
Петровић: Термоелектране у Српској стабилне, струја се извози
Фото: АТВ

Термоелектране у Републици Српској су стабилне и "Електропривреда" данас извози електричну енергију, изјавио је генерални директор ове компаније Лука Петровић.

Петровић је навео да је синоћ у 21.00 час термоелектрана у Угљевику стављена на мрежу, да се од понедјељка очекују озбиљне падавине и вјерује да ће сљедећу седмицу почети са значајном стабилизацијом.

Он је додао да то није довољно и да очекују да зиму допринесе да се значајно повећа производња у хидроелектранама.

Петровић је истакао да је сваки систем за себе написао приједлоге, што је тражено на тематској сједници Владе Републике Српске.

"Наши приједлози као кровне куће изнад других 11 компанија мало су радикалнији и траже оштрије мјере, а Владини захтјеви и очекивања су још радикалнији, тако да ћемо на крају доћи са озбиљним рационализацијама, уштедама, те да ће одговорност спуштати и на ниже нивое", појаснио је Петровић.

Писања медија о могућој приватизација "Електропривреде Републике Српске", Петровић је назвао спиновањем јавности, наводећи да су у фази да морају радити деприватизацију, подсјетивши да је Влада Младена Иванића усвојила приватизациони за електроенергетски сектор Српске.

Појаснио је да су тада убачени разни фондови, да је грађанима речено да ће бити власници тих компанија, а да се 21 годину након тога може констатовати да са својим ваучерима нису имали никакве користи.

"У појединим предузећима власници су мање од пет процената, а 15 процената власници свих наших зависних предузећа, осим матичних предузећа, су њемачки, грчки и остали фондови", рекао је Петровић.

Лука Петровић

Електропривреда Републике Српске

