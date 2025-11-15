Балканци који су отишли да раде у ову земљу, враћају се пуни пара

15.11.2025
12:00
Коментари:1
У посљедњих неколико година европска домаћинства суочавају се са снажном кризом трошкова живота, коју су додатно погоршали рат у Украјини и поремећаји у снабдијевању након пандемије.
Многе породице приморане су да стегну каиш, а бројна домаћинства и даље прате сваку потрошену марку, чак и сада, када се инфлација приближава циљаним два одсто Европске централне банке.
Један од корисних показатеља прихода јесте „медијан еквивалентног расположивог дохотка“ – типични приход по особи, прилагођен величини домаћинства и умањен за порезе. Према подацима за 2024. годину, медијан таквог дохотка у 34 европске земље креће се од 3.075 евра у Албанији до чак 50.799 евра у Луксембургу.
Хроника
Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те
Унутар Европске уније, најнижи медијан има Бугарска – 7.811 евра, док ЕУ просечно износи 21.582 евра.
Хрватски медијан еквивалентног расположивог дохотка је 12.344 евра. На врху листе, поред Луксембурга, налазе се Швајцарска и Норвешка, а затим Данска, Аустрија, Ирска, Холандија и Белгија, са износима између 30 и 35 хиљада евра.
знад просјека ЕУ су и Финска, Њемачка, Шведска и Француска. Занимљиво је да је Аустрија далеко изнад Њемачке, у коју традиционално одлази више Хрвата.
На дну листе налазе се Сјеверна Македонија, Турска и Црна Гора. У ЕУ, поред Бугарске, мање од 10.000 евра медијана имају и Мађарска и Румунија. Подаци јасно показују подјелу: западне и сјеверне чланице ЕУ имају највише медијане прихода, док јужне и источне државе знатно заостају. Разлика између Луксембурга и Бугарске прелази 40 хиљада евра.
Др Стефано Филауро, доцент на Универзитету Сапиенза у Риму, изјавио је за Euronews Business: „Ниво просјечног благостања у 2024. одражава дугорочне структурне факторе, попут историјских развојних путева, индустријализације и развоја социјалних система.“
Економија
Гдје је данас паметно уложити новац?
Економиста Међународне организације рада (ИЛО) Ђулија Де Лазари додаје да разлике у продуктивности и економској структури додатно објашњавају јаз: ''Већа продуктивност омогућава државама исплату виших плата.“
Земље са снажним секторима попут финансија, ИТ индустрије или напредне производње имају веће плате, док државе које зависе од пољопривреде или основних услуга имају нижа примања.
Ако се доходак прилагоди стандарду куповне моћи (ППС), разлике постају мање, али и даље значајне. Медијан еквивалентног дохотка у ППС-у креће се од 5.098 ППС у Албанији до 37.781 ППС у Луксембургу. Просјек ЕУ износи 21.245 ППС, док је најнижи међу чланицама у Мађарској – 11.199 ППС. Разлика између најнижег и највишег медијана у ЕУ износи око 26.500 ППС, наспрам готово 43.000 евра у номиналном износу.
Друштво
Закон о платама ступа на снагу 1. јануара: За неквалификоване раднике и до 1.200 КМ
Државе попут Пољске, Румуније и Бугарске знатно боље стоје када се примања мјере према куповној моћи него према номиналним износима. Међу четири највећа ЕУ економије, Њемачка и Француска задржавају нивое изнад просјека, док Италија и Шпанија благо заостају, преноси Аваз.
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму