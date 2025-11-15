Logo
И даље се тражи купац за руску компанију: Американци продужили лиценцу

Извор:

Агенције

15.11.2025

09:42

Министарство финансија САД издало је лиценцу којом се дозвољава да се трансакције везане за продају међународне имовине компаније "Лукоил" наставе до 13. децембра, наведено је у документу објављеном на сајту америчке Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАК).

Министарство финансија САД издало је и лиценцу за обављање трансакција са четири "Лукоилове" комапаније које послују у Бугарској која је продужена до 29. априла 2026. године.

Компаније у питању су "Лукоил Нефтохим Бургас ЈСЦ", "Лукоил Бугарска", "Лукоил Авијејшн Бугарска", "Лукоил Булгарија Бункер", као и ентитети у којима ове компаније посједују 50 одсто или више власничког удјела.

Сједињене Америчке Државе су увеле санкције против "Лукоила" у склопу притисака на Москву да пристане на мировне преговоре о Украјини.

Недуго затим Вашингтон је блокирао покушај "Лукоила" да прода имовину компанији "Гунвор" са сједиштем у Швајцарској прије рока за спровођење санкција 21. новембра.

"Лукоил" је недавно саопштио да тражи купце за своју међународну имовину, а процјењује се да његова имовина вриједи око 22 милијарде долара, према извјештајима из 2024. године.

