Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?

13.11.2025

17:11

Коментари:

0
Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић након сједнице Владе у четвртак, 13. новембра, представио је два важна закона - Закон о странцима и Закон о међународној и привременој заштити.

Законом о странцима прописују се услови уласка, кретања, боравка и рада странаца који су држављани трећих земаља у Хрватској. Након представљања, закони иду на јавну расправу.

Законом о међународној и правној заштити прописују се начела, услови и поступци одобрења међународне и привремене заштите, као и статус, права те обавезе тражилаца међународне заштите, азиланата, странаца под супсидијарном заштитом, странаца под привременом заштитом те услови и поступак поништења и престанак азила, супсидијарне и привремене заштите, навео је министар, преноси Вечерњи.хр.

илу-новац-27102025

Друштво

Закон о платама ступа на снагу 1. јануара: За неквалификоване раднике и до 1.200 КМ

Говорећи о другом закону о пружању заштите тражиоцима азила, министар је нагласио да ће поступак остати исти.

''Подноситељ захтјева одлуку ће чекати у објектима Порин или Кутина, одвојиће се они који не требају дубинску провјеру од оних који представљају опасност и они ће бити смјештени су друге објекте, имаћемо центре у Дугом долу и подручју Жељаве'', нагласио је Божиновић. Додао је како је рок за одлучивање о томе је ли особа квалификована за правну заштиту или се мора вратити у земљу из које је дошла 2×12 седмица.

Нагласио је како се тим законима олакшава промјена послодавца “након шест мјесеци након рада код дугог послодавца те продужење дозволе да боравак и рад”.

За стране раднике уводи се обавеза познавања страног језика А1 нивоа. Након годину дана језик би се требао знати и он је обавезан услов за продужење постојећих дозвола. Студентима и сезонским радницима се дозвола продужује на три године.

Радници

Друштво

Које д‌јелатности у Српској запошљавају највише радника?

Послодавцима се олакшава да се документација рјешава путем е-грађана. Долазак послодаваца на црну листу скраћује се на годину дана.

''Промјена је и код омјера хрватских и страних радника. Тако мора бити 10 одсто хрватских радника за дефицитарна занимања, а 20 одсто за недефицитарна. Послодавац у задњих шест мјесеци не смије имати блокиран рачун дуже од мјесец дана, а прилив по трансакцијском рачуну потребно је доказивати у задњих 12 мјесеци, а не као до сада 6 мјесеци'', рекао је министар.

''Уводи се листа сигурних трећих земаља, а питање солидарности између држава чланица односи се на премјештање особа и финансијске потпоре. Хрватска је у скупини земаља које могу бити у озбиљној мигрантској опасности'', нагласио је Божиновић и поручио да ће закони данас бити пуштени у процедуре.

Коментари (0)
