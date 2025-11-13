Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?

13.11.2025
17:11
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић након сједнице Владе у четвртак, 13. новембра, представио је два важна закона - Закон о странцима и Закон о међународној и привременој заштити.
Законом о странцима прописују се услови уласка, кретања, боравка и рада странаца који су држављани трећих земаља у Хрватској. Након представљања, закони иду на јавну расправу.
Законом о међународној и правној заштити прописују се начела, услови и поступци одобрења међународне и привремене заштите, као и статус, права те обавезе тражилаца међународне заштите, азиланата, странаца под супсидијарном заштитом, странаца под привременом заштитом те услови и поступак поништења и престанак азила, супсидијарне и привремене заштите, навео је министар, преноси Вечерњи.хр.
Друштво
Закон о платама ступа на снагу 1. јануара: За неквалификоване раднике и до 1.200 КМ
Говорећи о другом закону о пружању заштите тражиоцима азила, министар је нагласио да ће поступак остати исти.
''Подноситељ захтјева одлуку ће чекати у објектима Порин или Кутина, одвојиће се они који не требају дубинску провјеру од оних који представљају опасност и они ће бити смјештени су друге објекте, имаћемо центре у Дугом долу и подручју Жељаве'', нагласио је Божиновић. Додао је како је рок за одлучивање о томе је ли особа квалификована за правну заштиту или се мора вратити у земљу из које је дошла 2×12 седмица.
Нагласио је како се тим законима олакшава промјена послодавца “након шест мјесеци након рада код дугог послодавца те продужење дозволе да боравак и рад”.
За стране раднике уводи се обавеза познавања страног језика А1 нивоа. Након годину дана језик би се требао знати и он је обавезан услов за продужење постојећих дозвола. Студентима и сезонским радницима се дозвола продужује на три године.
Друштво
Које дјелатности у Српској запошљавају највише радника?
Послодавцима се олакшава да се документација рјешава путем е-грађана. Долазак послодаваца на црну листу скраћује се на годину дана.
''Промјена је и код омјера хрватских и страних радника. Тако мора бити 10 одсто хрватских радника за дефицитарна занимања, а 20 одсто за недефицитарна. Послодавац у задњих шест мјесеци не смије имати блокиран рачун дуже од мјесец дана, а прилив по трансакцијском рачуну потребно је доказивати у задњих 12 мјесеци, а не као до сада 6 мјесеци'', рекао је министар.
''Уводи се листа сигурних трећих земаља, а питање солидарности између држава чланица односи се на премјештање особа и финансијске потпоре. Хрватска је у скупини земаља које могу бити у озбиљној мигрантској опасности'', нагласио је Божиновић и поручио да ће закони данас бити пуштени у процедуре.
Република Српска
1 седм0
Република Српска
1 седм0
Бања Лука
1 седм0
Економија
1 седм0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
20
19
19
19
15
19
06
19
04
Тренутно на програму