Прима социјалну помоћ већ 20 година и не планира то да промијени: "Послови су преслабо плаћени"

Њемачка документарна серија ''Сиромашна Њемачка – живјети од помоћи или радити до изнемоглости?“ приказује причу о човјеку из Њемачке који је незапослен већ 20 година – и који не планира да то промијени.
Овај корисник социјалне помоћи отворено признаје да нема намјеру да тражи посао, а његово објашњење многе је оставило без ријечи.
''О тренутној ситуацији на тржишту рада у Њемачкој мислим једнако мало као и о одејћи. Апсолутно ништа'', каже протагониста документарца.
Мушкарац има универзитетску диплому, говори неколико страних језика и потпуно је здрав. Дакле, могао би да ради – али не жели. Како каже, радије проводи вријеме на језеру, него на послу који му се не допада.
''Рад треба да буде прописно плаћен, иначе то није рад'', наглашава 49-годишњак, који има и своје оправдање:
– Разлог је једноставан. Скуп сам – могу да пружим превише. Нажалост, послодавци траже замјењиве робове.
Овај незапослени Нијемац јасно је рекао под којим условима би пристао да ради.
''Ако бих прихватио посао с пуним радним временом у области која ме заиста занима, могли бисмо да разговарамо о почетној бруто плати од 3.500 евра мјесечно'', истиче.
Додаје и да има ИQ 147, па зато сматра да вриједи више од просјека.
''Људи би требало да знају шта добијају'', поручује самоувјерено.
Не долази у обзир да ради као кондуктер у возу.
''Не, то нема смисла. Не тражим преквалификацију, тражим посао. А тај посао је преслабо плаћен'', каже.
''Не могу себи да помогнем, талентован сам и квалификован. Нисам то бирао, али сам учио да бих могао да зарадим. И наравно, не тражим слабо плаћен посао'', додаје овај дугогодишњи прималац социјалне помоћи.
(Феникс)
