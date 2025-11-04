Хоће ли због горива да поскупи и брашно?

Извор:
Цијене хране у Српској константно расту. Кренула су и поскупљења горива, а литар је прије пар дана отишао горе за 5 фенинга.
По најавама дистрибутера, ускоро слиједи ново поскупљење, које ће, такође, износити 5 фенинга по литру.
Цијена брашна у Српској дуго је стабилна, али су поскупљења горива раздрмала и млинаре, па не искључују могућност да ће отићи и цијена ове основне животне намирнице.
Тренутно, врећа од 25 килограма брашна тип 500 у Српској у просјеку кошта 22,5 КМ.
"Ако цијена горива настави да расте, па још поскупи струја, неће мировати ни цијена брашна. Засад неће бити никаквих корекција, али, ако поскупљења поменутих роба наставе, није искључено да ћемо у догледно вријеме морати правити нове цијене", поручују млинари.
Подсјетимо, литар дизела на пумпама у Бањалуци, након поменутог поскупљења од 5 фенинга, у просјеку кошта 2,34 КМ, тачније, од 2,31 до 2,37 КМ.
Цијена бензина креће се од 2,29 до 2,37 КМ.
"Ако цијене на свјетској берзи остану непромијењене, односно, ако не крену да падају, дизел и бензин у Српској наредних дана ће да поскупе за још око 5 фенинга, тако да ће литар коштати преко 2,4 КМ. Наиме, пумпе нове количине набављају по новим, вишим цијенама, што утиче на цијене бензина и дизела код нас", поручили су за "Српскаинфо" из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске.
