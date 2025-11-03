Почиње градња још једног брзог пута

Извор:
Агенције
03.11.2025
18:37
Коментари:0
Убрзавају се активности на неколико подручја ФБиХ у контексту припреме реализације градње брзих путева.
Градска управа Бихаћа је путем Службе за урбанистичко планирање, грађење, имовинско-правне и геодетске послове службено почела поступак потпуне експропријације некретнина потребних за изградњу брзог пута Бихаћ – Цазин – Велика Кладуша према Републици Хрватској, објавио је "бихаћ.орг".
Свијет
Дјечак уперио ласер према авиону, пилот хитно реаговао
Корисник експропријације је ЈП Аутоцесте ФБиХ, а ријеч је о првој фази пројекта која пролази кроз катастарску општину Краље. Ова фаза обухвата укупно 254 парцеле и односи се на дионицу дужине око 5 километара. Током расправе, којој су присуствовали посједници и власници предметних некретнина, исказан је висок ниво разумијевања и спремности да се пружи подршка реализацији овог инфраструктурно важног пројекта.
"Овај састанак показао је да су посједници и власници парцела спремни подржати изградњу брзог пута, уз потпуно поштовање процедура предвиђених Законом о експропријацији ФБиХ. Њихова конструктивност и отвореност за сарадњу важан су корак у успјешном провођењу прве фазе експропријације", изјавио је Дамир Смајић, помоћник градоначелника.
Из Града Бихаћа подсјећају како је ријеч о једном од највећих послијератних инфраструктурних пројеката којим се планира саобраћајно повезивање овог краја Босне и Херцеговине с Републиком Хрватском те даље према Новом Месту.
Свијет
Није само Јапан: Америчке нуклеарне бомбе су пале на још три државе
Представници Владе ФБиХ у више су наврата исказали став како је, уз градњу ауто-пута на коридору 5ц, изузетно значајно кренути у реализацију пројеката брзих путева на оним подручјима кроз која не пролази ауто-пут. Уз Унско-сански кантон, већ се гради брзи пут кроз централну Босну, док је недавно потписан уговор за градњу прве двије секције брзог пута кроз западну Херцеговину, а која ће спојити Мостар, Широки Бријег и Груде са саобраћајним правцима у Републици Хрватској.
Гради се и саобраћајница према Горажду, док би на простору Тузланског и Посавског кантона требала бити изграђен ауто-пут.
Економија
4 ч0
Економија
5 ч0
Економија
7 ч0
Економија
11 ч0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
12
20
11
20
06
20
06
Тренутно на програму