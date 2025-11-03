ЕРС: Позив за откуп електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије

03.11.2025
09:12
"Електропривреда Републике Српске" /ЕРС/ објавила је позив за закуп производних капацитета произвођача електричне енергије из обновљивих извора који су прикључени на електродистрибутивну мрежу на територији Републике Српске.
Ријеч је о закупу за период од једне године /2026. година/ који ће се вршити с циљем продаје произведене електричне енергије или њеног кориштења за подмиривање потрошње крајњих купаца на територији Републике Српске.
На овај позив, како се наводи, могу одговорити сви заинтересовани произвођачи прикључени на електродистрибутивну мрежу једног од пет оператора дистрибутивног система на територији Републике Српске који искажу интерес за успостављање пословне сарадње са ЕРС-ом.
У позиву се наводи да ЕРС закупљује капацитет у укупном износу до 50 мегавати, а појединачна снага електране не може бити мања од 100 киловати.
Јединична цијена електричне енергије коју ће откупљивати ЕРС максимално износи до 93,88 КМ по мегават часу.
"Позивамо све заинтересоване понуђаче да доставе своје цјеновне понуде које су ниже од наведене максималне цијене. Понуде са цијеном изнад 93,88 КМ по мегават часу неће бити разматране", наводи се у понуди ЕРС-а.
Када је ријеч о условима за понуђаче, они су дужни да попуне образац за пријаву, који је саставни дио овог позива, а који садржи информације о понуђачу, врсти производног постројења и инсталисаној снази електране.
"Понуда садржи и јединичну цијену електричне енергије по којој произвођач нуди енергију произведену у електрани чији се капацитет закупљује. Осим пријаве, понуђач је дужан да доставити и потврду, која је саставни дио позива, а којом изјављује да током 2026. године неће бити припадник неке друге балансно одговорне стране", наводи се у позиву.
Из ЕРС-а наводи да је рок за достављање понуда 7. новембар до 12.00 часова.
"Понуде са назнаком `Пријава за закуп производних капацитета произвођача електричне енергије из обновљивих извора` потребно је послати електронским путем на имејл адресу откуоОлЕQерс.ба", додају из ЕРС-а.
Све додатне информације заинтересовани могу добити путем имејл адресе или бројеве телефона 059/ 277 152, 059/ 277 228 и 059/ 277 216.
Након истека рока за достављање понуда, ЕРС ће извршити евалуацију пристиглих понуда, те изабрати најповољније понуђаче и са њима закључити уговор о закупу производних капацитета за наредну годину, односно откупу електричне енергије произведене у предметним електранама.
"У случају идентичних цјеновних понуда, предност има раније пристигла понуда", наводи се у позиву ЕРС-а.
