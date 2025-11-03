Logo

Шта ће бити са цијенама нафте до краја године? Аналитичари изнијели најновије прогнозе

03.11.2025

12:24

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Губећи дио добитака из претходне недјеље, јер због спорог раста највећих светских економија потражња не би требало значајније да порасте, док је понуда и даље повећана.

Цијена барела на лондонском тржишту склизнула је прошле недјеље за 1,3 одсто, на 65,07 долара, док је на америчком тржишту барел појефтинио 1,0 одсто, на 60,88 долара.

Након што су недјељу дана раније скочиле око 7 одсто због нових санкција западних земаља на руску нафту, прошле недјеље цијене су благо пале.

Током недјеље нису значајније осцилирале јер потражња није била тако снажна како су трговци још недавно очекивали. Раст највећих свјетских економија није баш импресиван, а понуда нафте расте.

Међународна агенција за енергију (ИЕА) процјењује да би понуда почетком наредне године могла бити велика јер производња САД-а, Канаде, Бразила, Гвајане и Аргентине растом надмашује потражњу.

Организација земаља-извозница нафте (ОПЕЦ) очекује, пак, да ће потражња у наредној години порасти за 1,3 милиона барела дневно, отприлике двоструко снажније него што очекује ИЕА.

Међутим, ОПЕЦ и савезници тог картела одлучили су на састанку у недјељу у децембру да повећају производњу за само 137.000 барела дневно, исто као у октобру и новембру, а знатно мање него у септембру.

Осим тога, ОПЕЦ+ је поручио да у првом кварталу наредне године неће повећавати производњу, што указује на то да се не очекује значајан раст потражње и да би, у случају даљег повећања производње, могло доћи до презасићења тржишта.

(Пословни.хр)

