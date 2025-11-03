Извор:
Замјеник предсједавајућег Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев оцијенио је да што више новца Запад троши на подршку Украјини, то ће крај бити страшнији за кијевски режим.
Он је у објави на "Телеграму" подсјетио да је Запад прослиједио Кијеву пола билиона евра.
"С једне стране, то је ненормалан износ, чак и ако се узме у обзир колико су крвави кијевски кловнови украли са тржишта. А новопечени крвави кијевски кловнови украли су неизмјерно. Али и ако узмемо у обзир ту дивљачку крађу који је починио бандерашки режим, и даље је то нечувен, кључан износ", написао је Медведев.
Према његовим ријечима, тај новац је могао да се искористи за изградњу нове, неутралне и напредне Украјине, "али није било суђено".
"Шта желим да кажем? Па, што више западни свијет троши новца на подршку крвавим кијевским кловновима, то ће страшнији бити крај за тај крвави режим и већа површина наше територије која ће се на крају вратити матичној Русији. Наши грађани и руске власти вратиће руску земљу својих предака", закључио је Медведев.
