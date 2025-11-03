Logo

Коначни крај Твитера

03.11.2025

08:51

Коначни крај Твитера

X, платформа која је некада била позната као Twitter, планира да повуче стари домен twitter.com. Корисници који не ажурирају сигурносне поставке својих налога могли би да буду привремено закључани, упозорава компанија.

Шта значи промјена

Ова промјена је дио шире стратегије ребрендирања мреже коју је покренуо Елон Маск. Након преузимања Twitter-a у октобру 2022. и каснијег преименовања у X у јулу 2023. године, Маск је увео бројне промјене у функционалности и политици платформе.

Компанија је посебно обавијестила кориснике који користе хардверске сигурносне кључеве или passkey-jeve повезане са twitter.com да их морају поново регистровати под новим доменом x.com. Рок за ову акцију је 10. новембар 2025. Након тог датума, налоги који нису ажурирани могу бити привремено закључани док се процес не заврши, преноси PCPress.

X је нагласио да промјена није повезана са безбједносним проблемима или цурењем података, већ је неопходан корак у транзицији домена, чиме се означава крај Twitter-ovih посљедњих остатака. Компанија је објаснила да промјене утичу само на YubiKey и passkey методе двофакторске аутентификације, док друге методе, попут аутентификаторских апликација, остају непромијењене.

За већину корисника промена ће проћи непримијећено. Међутим, они који се ослањају на физичке сигурносне кључеве или passkey-jeve за пријаву без лозинке треба да предузму акцију пре рока како би избјегли проблеме са приступом.

Шта је потребно да урадите:

Провјерите метод пријаве: Ако користите хардверски сигурносни кључ или passkey, вјероватно је везан за twitter.com.

Поново региструјте кључ или passkey: Идите на Settings & Privacy > Security and Account Access > Two-Factor Authentication и додајте свој метод под x.com.

Ажурирајте сачуване креденцијале: Осигурајте да се пријаве сада повезују са x.com, а не са старим доменом.

