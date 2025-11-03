Logo

Медицинска сестра објаснила шта се дешава с тијелом када пацијент умире

03.11.2025

08:49

Медицинска сестра објаснила шта се дешава с тијелом када пацијент умире

Низ ствари које се догађају сатима и данима прије него што неко премине указују на то да је смрт близу. Стручњак је објаснила шта се тачно догађа с тијелом пацијената.

Сара Холмс, главна медицинска сестра у болници Марије Кири у Великој Британији, наводи да како се тијело успорава, људи постају уморнији и више спавају. Једу и пију мање јер пробавни систем почиње да се "искључује".

Током овог периода, који се понекад назива и прелазном фазом, пацијентима може бити потребна већа помоћ при обављању свакодневних задатака и могу имати потешкоћа с говором. Ова фаза можда није толико очигледна код пацијената који пате од дегенеративних болести попут деменције или Паркинсонове болести, јер ови симптоми одражавају симптоме њихове болести.

Због смањеног апетита, није неуобичајено да пацијенти уђу у стање кетозе, при чему тијело сагоријева масти за енергију умјесто глукозе, што резултира значајним губитком тежине.

Сви ови симптоми ће се постепено погоршавати све до посљедњих тренутака пацијента - када ће му дисање постати неправилно, циркулација успорити, а откуцаји срца успоравати.

Код отприлике трећине пацијената, тада се догађа "привидни" поравак и они ће доживјети изненадни налет менталне јасноће прије смрти. На неколико минута, сати, а понекад и дана, пацијенти ће се вратити у "нормално" стање. У неким случајевима ће чак показати знакове опоравка.

Истраживања су показала да људски мозак функционише нормално функционише веома кратко након што срце престане куцати. Због тога неки љекари позивају на мијењање стандардне праксе која прописује да се људи проглашавају мртвима након три до пет минута недостатка кисика у мозгу, будући да би ови пацијенти теоретски још увијек могли бити реанимирани.

Посљедња ствар која се догађа прије смрти је врло примјетна промјена у дисању, названа Cheune-Stokes-ово. Пацијент ће направити низ брзих удаха након којих слиједе дуги периоди без дисања, преноси Кликс.

"Напосљетку, дисање и откуцаји срца престају с радом, а након тога и мозак. Обично је то врло миран процес у којем се, у већини случајева, људи једноставно 'угасе'. Често подсјећам породице на то да се палијативна односи на живот, а не на смрт. Само умирање је кратко. Баш као и рођење, чин напуштања свијета је кратак, као и долазак на њега", казала је Сара Холмс за Ladbible.

