Logo

Извршили трансплантацију комбиновањем органоида бубрега свиње и човјека

Извор:

Танјуг

31.10.2025

22:06

Коментари:

0
Свиња
Фото: Pixabay

Међународни тим истраживача, предвођен шпанским научницима, по први пут је створио органоиде људских бубрега, комбиновао их са бубрезима свиње и потом их успјешно пресадио у тијело животиње, преносе данас шпански медији.

Органоиди бубрега имају тродимензионалну структуру, али су велики само неколико микрометара и стварају се у лабораторији од људских матичних ћелија, па иако нису комплетни органи, они репродукују структуру и главне функције бубрега, преноси агенција Ефе.

Они омогућавају научницима да проуче развој бубрега, тестирају нове лијекове, и у будућности их евентуално користе за лијечење оштећеног бубрежног ткива или побољшање органа намењених трансплантацији.

У трансплантацији су учествовали бројни истраживачки центри из више земаља, предвођени Инситутом за биоинжењеринг Каталоније, у сарадњи са Институтом за биомедицинска истраживања А Коруња, као и Националном организацијом за трансплантације и Здравственим институтом Карлос III.

Чарли Кирк

Свијет

Више државних службеника у САД добило отказ због критика на рачун Чарлија Кирка

Студију је предводила научница Нуриа Монсерат која је изјавила да је у питању прекретница у области регенеративне и персонализоване медицине, будући да се њом поставља темељ за употребу органоида бубрега у ћелијској терапији током клиничких тестирања, пренела је агенција Ефе.

Подијели:

Тагови:

bubreg

transplantacija bubrega

svinja

čovjek

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Позната пјевачица нападнута на паркингу: "Хтио је да се туче са мном"

Сцена

Позната пјевачица нападнута на паркингу: "Хтио је да се туче са мном"

40 мин

0
Djeca, roditelji

Савјети

Ова 4 трика вас уче како да имате бољу комуникацију са дјецом

44 мин

0
Погинули Србина и два Хрвата: У ауто пронађена опрема за провалу

Свијет

Погинули Србина и два Хрвата: У ауто пронађена опрема за провалу

46 мин

0
Венди проговорила о Шешељу: Бићу искрена...

Сцена

Венди проговорила о Шешељу: Бићу искрена...

56 мин

0

Више из рубрике

Како сок од цвекле мијења тијело већ након седам дана

Здравље

Како сок од цвекле мијења тијело већ након седам дана

7 ч

0
Ево који нови лијекови од сутра иду на рецепт

Здравље

Ево који нови лијекови од сутра иду на рецепт

10 ч

0
Опака зараза поново се буди у БиХ

Здравље

Опака зараза поново се буди у БиХ

13 ч

0
Srce, srčane bolesti

Здравље

Овако вам срце говори да нешто није у реду: Не губите вријеме, потражите помоћ

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

22

29

Умро глумац Чеки Каријо

22

22

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

22

16

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

22

13

Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner