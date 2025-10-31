Извршили трансплантацију комбиновањем органоида бубрега свиње и човјека

Извор:
Међународни тим истраживача, предвођен шпанским научницима, по први пут је створио органоиде људских бубрега, комбиновао их са бубрезима свиње и потом их успјешно пресадио у тијело животиње, преносе данас шпански медији.
Органоиди бубрега имају тродимензионалну структуру, али су велики само неколико микрометара и стварају се у лабораторији од људских матичних ћелија, па иако нису комплетни органи, они репродукују структуру и главне функције бубрега, преноси агенција Ефе.
Они омогућавају научницима да проуче развој бубрега, тестирају нове лијекове, и у будућности их евентуално користе за лијечење оштећеног бубрежног ткива или побољшање органа намењених трансплантацији.
У трансплантацији су учествовали бројни истраживачки центри из више земаља, предвођени Инситутом за биоинжењеринг Каталоније, у сарадњи са Институтом за биомедицинска истраживања А Коруња, као и Националном организацијом за трансплантације и Здравственим институтом Карлос III.
Студију је предводила научница Нуриа Монсерат која је изјавила да је у питању прекретница у области регенеративне и персонализоване медицине, будући да се њом поставља темељ за употребу органоида бубрега у ћелијској терапији током клиничких тестирања, пренела је агенција Ефе.
