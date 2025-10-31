Logo

Опака зараза поново се буди у БиХ

Извор:

Српскаинфо

31.10.2025

08:55

Опака зараза поново се буди у БиХ
У Федерацији Босне и Херцеговине почела је имунизација против грипа.

Из Завода за јавно здравство ФбиХ саопштили су да је осигурано 7.000 доза вакцина за имунизацију првенствено здравствених радника.

"Кантонални заводи за јавно здравство и заводи здравственог осигурања, такође су осигурали одређене количине доза. Укупно се дистрибуира око 30.000 доза вакцине против грипа", саопштили су из овог завода.

У ФБиХ већ су регистровани лабораторијски потврђени случајеви грипа.

"Све старосне групе могу бити захваћене, али озбиљне болести, компликације и смртни исходи од грипе чешћи су међу старијим од 65 година и хроничним болесницима, без обзира на животну доб. Имунизација је најбољи начин заштите од грипе", наглашавају из ЗЗЈЗ.

Др Синиша Скочибушић, директор овог завода, рекао је да грип није безопасна болест, те да изазива компликације, нарочито код старијих и имунокомпромитованих особа.

Нагласио је да је у прошлој сезони грипа, од октобра 2024. до маја ове године, у ФБиХ регистровано 16 умрлих од грипа.

"Тежи облици болести и смртни исходи могу се спријечити имунизацијом против грипа", поручио је Скочибушић.

Врхунац оболијевања од грипа се дешава средином јануара и током фебруара. Љекари савјетују да је заштиту је потребно остварити прије ових врхунаца оболијевања.

Стручњаци упозоравају да је грип озбиљна респираторна болест која може изазвати високу температуру, исцрпљеност, јаке болове у мишићима и изостанак с посла на више дана.

Иако се често потцјењује, грип може довести до тешких компликација попут упале плућа, погоршања хроничних болести и смрти, нарочито код старијих особа, дјеце и трудница, упозоравају из Института за јавно здравство Српске.

Подсјетимо, од посљедица грипа у БиХ су у 2019. години преминуле 72 особе, пише Српскаинфо.

