Орбан: Ако ставите пиштољ на сто, прије или касније ће опалити

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да свако ко подржава Украјину, подржава сукоб.
"Ако ставите пиштољ на сто, прије или касније ће опалити. Европа се креће ка ситуацији која значи рат", рекао је Орбан за Радио Кошут, додајући да не постоји војно рјешење сукоба и да би рат могао да се "замрзне" уз велики губитак живота.
"Дакле, свако ко мисли да може војно да побиједи у овом рату... мислим да они који тако мисле", гријеше. Ово ће резултирати замрзнутом ситуацијом у којој се ратови стално воде, много живота се губи - рекао је он.
Орбан је истакао да Мађарска мора да се залаже за мир и да у овом тренутку не може да утиче на одлуке великих европских сила, али може да "истражи процес" и обезбиједи мир у земљи.
Такође је навео да сви који подржавају рат морају да буду спремни на повећање пореза, јер финансирање Украјине из других извора није изводљиво.
Орбан је говорио и о предстојећем састанку са америчким предсједником Доналдом Трампом, наглашавајући важност економских споразума и америчких инвестиција, уз посебан фокус на доступну енергију за Мађарску.
"Скоро да правимо мађарски дан у Вашингтону. Економски лидери, неколико министара, шефови важних државних агенција... Идемо са великом делегацијом, и биће извршен потпун преглед и сређивање мађарско-америчких односа", рекао је Орбан.
На питање о економској политици, премијер је критиковао љевичарске приједлоге за опрезнији приступ, истичући да су ефикасни програми спроведени тек након 2010. године.
Навео је успјешне мјере попут фиксних стамбених кредита и породичних давања, али је упозорио да рат и санкције отежавају економски раст.
"Не надам се већем расту док трају рат и економске санкције", рекао је он.
Поводом увођења 14. мјесечне пензије, Орбан је рекао да је циљ заштитити пензионере и поступно имплементирати додатну пензију, након што је претходна влада смањила вриједност пензија.
