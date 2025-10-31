Трамп: Америка је поштованија него икада

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп завршио је посјету Азији и истакао да су током посјете постигнути велики трговински споразуми и успостављени дугорочни односи, те да је Америка "поштованија него икада".
Он је, на мрежи Truth Social, написао да се у Азији састао са лидерима више земаља, укључујући Кину, Јапан, Јужну Кореју, Малезију, Аустралију, Канаду, Нови Зеланд, Сингапур, Тајланд, Камбоџу и Вијетнам.
"Била ми је велика част упознати их, али, још више, видјети да се Америка поново поштује - поштована је као никада до сада", написао је Трамп на платформи Truth Social.
Трамп се вратио у Вашингтон након што се састао са кинеским предсједником Си Ђинпингом у Јужној Кореји посљедњега дана седмодневне посете Азији, преноси јутрос НБЦ.
Трамп је у објави, такође, критиковао демократе, оптужујући их да су "уништили" Сједињене Америчке Државе" и да желе да средства из америчког здравственог система преусмјере на "илегалне имигранте, многе из затвора и менталних установа".
Похвалио је вођу већине у Сенату Џона Тјуна и предсједника Представничког дома Мајка Џонсона, оцијенивши да раде "одличан посао".
Трамп је додао да би демократе, уколико се врате на власт, одмах искористиле ту могућност за "проширење Врховног суда, претварање Вашингтона и Порторика у државе и спровођење других деструктивних мјера".
Он је истакао да би сада републиканци требало да употребе "велику снагу и политику" како би искористили прилику и "супротставили се демократама".
Сенат Сједињених Америчких Држава гласао је у четвртак за поништавање глобалних тарифа које је предсједник Трамп увео за више од 100 земаља.
Резолуција о укидању "реципрочних" тарифа усвојена је са 51 гласом "за" и 47 "против", уз подршку четири републиканска сенатора који су се придружили демократама, пренио је АП.
