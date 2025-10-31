Logo

Да ли сте знали: Ево како ваши пријатељи могу да вам упропасте брак

31.10.2025

08:32

Да ли сте знали: Ево како ваши пријатељи могу да вам упропасте брак
Фото: pexels

Нова истраживања о разводима бракова за 2024. годину доносе занимљиве податке о факторима који утичу на стабилност брачних веза.

Да видимо како утичу на брак.

Према недавно објављеном истраживању у Форбес-у, парови који су живјели заједно прије брака имају већи ризик од развода. Интересантно је да већина разведених мушкараца (66 одсто) криви партнерку за крај брака. Са друге стране, исто мишљење дијели чак 74 одсто жена.

Још један фактор који утиче на стабилност брака су пријатељи. Ризик од развода повећава се за 75 одсто код парова који имају пријатеље који су већ прошли кроз развод.

Осим тога, статистике показују да се након развода многи брзо поновно удају или жене, али са сваким новим браком ризик од развода додатно расте. Наиме, чак 73 одсто трећих бракова завршава се разводом.

Невријеме

Друштво

Шта нас очекује: Објављена прогноза до уторка

Осим тога, откривено је да 40 одсто бракова укључује барем једну особу која је већ била у браку. Фасцинантно је приметити да Шри Ланка има најнижу стопу развода бракова на свијету, док су Филипини, заједно са Ватиканом, једина држава у којој је развод брака противзаконит.

Када је ријеч о занимањима, статистике показују да конобари и стјуардесе имају највишу стопу развода, док су актуари и физичари међу онима са најмањом стопом развода.

