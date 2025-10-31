Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

Извор:
Познати ресторан на Панчевачком путу изгорио је јутрос око 4 сата, а само брзом реакцијом ватрогасаца спријечено је да се ватра даље прошири.
Према првим информацијама, у пожару је изгорио инвентар, али и аутомобил који је био паркиран поред угоститељског објекта.
О пожару је обавјештена полиција и тужилаштво.
Како је познато, током ватрене стихије нико није био у ресторану, нема повријеђених ни жртава. Незванично, сумња се да је ресторан намјерно запаљен.
Истрага је у току.
