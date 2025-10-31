Logo

Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

31.10.2025

Познати ресторан на Панчевачком путу изгорио је јутрос око 4 сата, а само брзом реакцијом ватрогасаца спријечено је да се ватра даље прошири.

Према првим информацијама, у пожару је изгорио инвентар, али и аутомобил који је био паркиран поред угоститељског објекта.

О пожару је обавјештена полиција и тужилаштво.

Како је познато, током ватрене стихије нико није био у ресторану, нема повријеђених ни жртава. Незванично, сумња се да је ресторан намјерно запаљен.

Истрага је у току.

