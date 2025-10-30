Овим ријечима се опростио од публике: Миломир Марић јутрос водио посљедњу емисију на Хепију

Извор:
Телеграф
30.10.2025
15:15
Новинар и водитељ Миломир Марић јутрос је посљедњи пут водио Јутарњи програм на Хепи телевизији, након чега је званично дао отказ.
По завршетку емисије, Марић се од публике опростио ријечима:
- Видимо се у неком другом филму.
Ова реченица је својевремено обиљежила политички крај једне епохе, када ју је изговорио бивши предсједник Србије Борис Тадић признајући изборни пораз и честитајући насљеднику Томиславу Николићу.
Подсјетимо, познати новинарски дуо, Миломир Марић и Катарина Корша, дали су отказ на телевизији Хепи и потврдили да је одлука коначна.
Телеграф је контактирао Марића како би сазнали више о његовим плановима и будућим пројектима.
- Не пратим штампу, немам појма, не знам шта носи дан, шта носи јутро, шта носи ноћ - рекао је Миломир.
На питање гдје ће радити сада и какви су му планови, додао је неочекиван одговор:
- Не знам, немам појма. Шта да радим, доста сам радио, 50 година, то је само да ме муче даље, ајде доста. Нека се млађи сада баве.
Марић је током година оставио неизбрисив траг у медијима, али за сада није желео да открије да ли планира пензију или ће наставити каријеру, нити на којој телевизији би то могло бити.
Миломир Марић је основну и средњу школу завршио у родном мјесту, а потом дипломирао новинарство на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.
Живи у Београду са невјенчаном супругом, књижевницом Весном Радусиновић.
Своју новинарску каријеру започео је током 1970-их у часопису "Дуга", а касније је радио као главни уредник у новинама "Дуга", "Интервју", "Профил" и "Дама". Од 9. октобра 2001. постао је главни и одговорни уредник телевизије Б, гдје је остао до 19. марта 2004. године.
Члан је Удружења европских новинара Србије. На телевизији Хепи радио је од 2008. године, гдје је аутор и водитељ популарних емисија "Ћирилица" и "Голи живот". Такође је водио трећу и четврту сезону ријалити-шоуа "Парови", а посљедње је водио емисију "Добро јутро Србијо" са Круном Уном Митровић.
Марић се појавио и у трећој епизоди документарне серије СФРЈ за почетнике 2012. године.
