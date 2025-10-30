Вреба нова превара: Зауставио се да помогне момку у невољи, умало настрадао!

30.10.2025
21:20
Коментари:0
Данас се у Батајници одиграла права драма када се С.Ш. (40) возећи свој аутомобил, зауставио се поред пута како би помогао човјеку који није могао да упали свој аутомобил, сазнаје Телеграф.
Тада га је непознати мушкарац који је био у друштву са непознатом женом, физички напао, гдје му је пријетио ножем, а потом посјекао по нози, након чега му је узео новац који је имао код себе, а онда се удаљио се аутомобилом.
Повријеђеном је љекарска помоћ указана у дому здравља у Батајници, гдје су му констатоване лаке тјелесне повреде.
(Телеграф)
