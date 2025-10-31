Logo

Америка повлачи дио војске из европских земаља?

САД планирају да повуку дио својих војних контингената из Бугарске, Мађарске и Словачке до средине децембра, усљед извјештаја о сличним корацима у Румунији, јавио је лист "Кијев пост", позивајући се на двоје неименованих западних званичника упознатих са разговорима Вашингтона и европских партнера.

Након што је румунско Министарство одбране саопштило у сриједу, 29. октобра, да су Румунија и друге чланице НАТО обавијештене о смањењу броја америчких војника у Европи, "Кијев пост" објавио је да смањење неће бити веће од бројности једног батаљона.

Према изворима "Кијев поста", САД су обавијестиле савезнике да ће се смањење броја америчких војника у Европи наставити сљедеће године, након завршетка мисије тренутне ротације трупа.

Међутим, из САД су нагласили да ће број америчких војника остати исти у Пољској и балтичким земљама.

