Logo

Само ова земља се простире на свим континентима

Извор:

н1инфо.ба

31.10.2025

08:23

Коментари:

0
Svijet globus
Фото: Pixabay

Пет држава на свијету налазе се на више континената.

Русија је једна од њих. Највећа земља на планети протеже се од Европе до Азије. Главни град Москва налази се у Европи.

marke novac pare

Економија

Штедња грађана достигла 18,8 милијарди КМ

Међутим, чим пређете Уралске планине одједном сте у Азији. Све то без напуштања исте земље.

На другом мјесту је Турска. Ова држава такође лежи и у Европи и у Азији. Њен највећи град, Истанбул, налази се тачно на линији раздвајања. Једна страна Босфора је Европа. Друга је Азија. Пређите мост и промијенили сте континент за само неколико минута.

Већина Египта је у Африц. Држава најпознатија по ријеци Нил и пирамидама Синајским полуострвом припада Азији.

Француска је већином своје земље на Старом континенту. Али Француска такође има Француску Гвајану у Јужној Америци, острва у Карибима, територије у Индијском океану, острва разасута по Пацифику, па чак и сектор Антарктика на који полаже право. То значи да се ова држава простире на шест континената.

Поплаве у Њујорку

Свијет

Обилне кише погодиле Њујорк, има страдалих

И коначно, држава која се налази на свих седам континената.

Смјештена је у Европи. Али такође контролише Бермуде и друга острва у Атлантику близу Сјеверне Америке, Фериторије широм Океаније, попут Питкаирна. Такође полаже право на дио Антарктика.

Ова земља која се простире по цијелом свијету је Уједињено Краљевство, пише "Н1".

Подијели:

Тагови:

Велика Британија

svijet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Какав ће бити посљедњи дан октобра?

Друштво

Какав ће бити посљедњи дан октобра?

1 ч

0
Извјештај Владе: Окончати владавину Шмита и поништити његове декрете

Република Српска

Извјештај Владе: Окончати владавину Шмита и поништити његове декрете

1 ч

0
Додик: Судио ми систем у којем је правосуђе постало оруђе политике

Република Српска

Додик: Судио ми систем у којем је правосуђе постало оруђе политике

1 ч

0
Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

1 ч

0

Више из рубрике

Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

1 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Финансијски процват стиже за ова 3 знака, све почиње управо данас

1 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Занимљивости

5 најбољих начина како припремити ауто за зиму

14 ч

0
Нудисти ухапшени, скинули се на погрешном дијелу обале

Занимљивости

Нудисти ухапшени, скинули се на погрешном дијелу обале

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

32

Ковић: Скандалозни скуп у Сабору о Јасеновцу посљедица порицања геноцида над Србима

09

28

Пале цијене злата

09

28

Аца Лукас оплео жестоко: Ударио и на Цецу и Лепу Брену

09

23

Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

09

20

Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner