Само ова земља се простире на свим континентима

Пет држава на свијету налазе се на више континената.
Русија је једна од њих. Највећа земља на планети протеже се од Европе до Азије. Главни град Москва налази се у Европи.
Међутим, чим пређете Уралске планине одједном сте у Азији. Све то без напуштања исте земље.
На другом мјесту је Турска. Ова држава такође лежи и у Европи и у Азији. Њен највећи град, Истанбул, налази се тачно на линији раздвајања. Једна страна Босфора је Европа. Друга је Азија. Пређите мост и промијенили сте континент за само неколико минута.
Већина Египта је у Африц. Држава најпознатија по ријеци Нил и пирамидама Синајским полуострвом припада Азији.
Француска је већином своје земље на Старом континенту. Али Француска такође има Француску Гвајану у Јужној Америци, острва у Карибима, територије у Индијском океану, острва разасута по Пацифику, па чак и сектор Антарктика на који полаже право. То значи да се ова држава простире на шест континената.
И коначно, држава која се налази на свих седам континената.
Смјештена је у Европи. Али такође контролише Бермуде и друга острва у Атлантику близу Сјеверне Америке, Фериторије широм Океаније, попут Питкаирна. Такође полаже право на дио Антарктика.
Ова земља која се простире по цијелом свијету је Уједињено Краљевство, пише "Н1".
