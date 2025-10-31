Logo

Какав ће бити посљедњи дан октобра?

31.10.2025

08:07

Какав ће бити посљедњи дан октобра?
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано и топло вријеме, а у Херцеговини умјерено облачно уз могућу слабу пролазну кишу.

Максимална температура ваздуха од 19 до 24, у вишим предјелима од 15 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб вјетар, у Крајини и на планинама слаб до умјерен, јужних смјерова или промјенљив.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовлада претежно ведро вријеме уз промјенљиву облачност, понегдје око ријека и по котлинама је пролазна магла.

Вријеме

Временска прогноза

