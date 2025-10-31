Logo

Република Српска богатија за 19 беба

АТВ

31.10.2025

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 13 дјевојчица и шест дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Пет беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, три у Градишци, по двије у Источном Сарајеву, Зворнику и Приједору, а једна беба у Добоју.

Policija Srbija

Хроника

Завршен увиђај стравичне несреће у којој је страдало дијете

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини два дјечака и двије дјевојчице, у Градишци двије дјевојчице и дјечак, у Источном Сарајеву, Зворнику и Приједору по двије дјевојчице, а у Добоју дјечак.

Порода није било у Фочи, Требињу и Невесињу.

