Више од двије деценије од вантјелесне оплодње у Српској

Аутор:Теодора Беговић
30.10.2025
19:36
Коментари:0
Стерилитет погађа све већи број парова, а узроци су често скривени у начину живота, стресу и одлагању родитељства. Ипак, уз савремену медицину, многе приче добијају срећан крај. Једна од њих је и прича Данијеле Аксић, која је два пута прошла кроз поступак вантјелесне оплодње и оба пута успјешно.
"Седам година смо били у браку. Тек сам почела да радим и нисам се превише обазирала на вријеме које пролази. Налази су увијек били добри што ми је било охрабрујуће па сам чекала да се деси. Међутим, након шест година брака, кроз посао распитивала сам се и прикупљала информације, тако да сам преко пријатељице сазнала за клинику Medico S и онда сам се ту распитала какав је поступак и шта у ствари значи вантјелесна оплодња", Данијела Аксић, родитељ.
Прва вантјелесна оплодња у свијету изведена је 1978. године, а само двадесет двије године касније и у Републици Српској. Тада су многи ову методу посматрали кроз призму предрасуда, али рођење прве бебе зачете вантјелесном оплодњом промијенило је све.
"Прије 25 година почела је организација поступка вантјелесне оплодње. Са рођењем прве бебе свијест се значајно промијенила зато што су људи у том тренутку били свјесни да се нешто дешава. Медији су то заиста испратили као један веома изузетан догађај и то је била прекретница у мијењању свијести људи", каже Сања Сибинчић, гинеколог и оснивач клинике „Medico S“.
Од тада до данас медицина је начинила огроман корак напријед. Увођење савремене лабораторијске опреме, генетских тестова поступци вантјелесне оплодње постали су прецизнији, сигурнији и успјешнији него икад.
Иако су изазови и даље присутни, свијест о важности репродуктивног здравља расте, а границе могућег помјерају се из дана у дан.
Друштво
28 мин0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму